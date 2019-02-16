هل حان وقت الانتقام؟ جوارديولا يواجه برشلونة بعد 3 سنوات من "أزمة التغريدات المسيئة"

لا تسيء استخدام حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي، لا تبالغ في سَب المشاهير والمؤسسات الأخرى، ضَع بعضا من الخطوط الحمراء على منشوراتك وتغريداتك.. نصائح يمكن لـ سيرجي جوارديولا لاعب بلد الوليد أن يمليها بناء على خبراته الشخصية.

في 29 ديسمبر 2015، بعد 8 ساعات من تقديمه بشكل رسمي، أعلن نادي برشلونة فسخ التعاقد مع سيرجي جوارديولا، إثر ظهور تغريدات سابقة له على "تويتر" تعود للعام 2013.

التغريدات احتوت على إساءات لـ كتالونيا ودعم صارخ لـ ريال مدريد:

"إنه وقت الكلاسيكو، يعيش مدريد".

"يعيش مدريد، برشلونة عاهرة".

"اللعنة على كتالوينا، يعيش مدريد دائما".

ظهور هذه التغريدات صدم إداريو برشلونة، ليسارعوا فورا بإنهاء التعاقد مع المهاجم صاحب الـ 24 عاما وقتها، قبل حتى أن يخوض أي حصة تدريبية مع الفريق الرديف.

برشلونة ذكر في بيانه: "النادي قرر فسخ التعاقد الموقع مع اللاعب سيرجي جوارديولا بعد علمه بأمر التغريدات العدوانية ضد المنتمين لـ برشلونة وكتالونيا".

اللاعب الذي فسخ عقده وقتها مع فريق ألكوركون حتى ينضم لـ برشلونة، تحدّث عبر إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية مباشرة بعد أن سرّحه النادي الكتالوني: "ارتكبت خطأ. أعتذر لـ كتالونيا وبرشلونة، وأتفهم قرار الإدارة، كنت لأتخذ نفس القرار شخصيا".

"أود إيضاح أنني لم أكتب هذه التغريدات، بل أحد أصدقائي أمسك هاتفي وفعل ذلك. إنه سوء تفاهم. التغريدات تعود لعام 2013، دعابة من أحد الأصدقاء، لم أعرف حتى بوجود هذه التغريدات".

"نادي برشلونة عاملني بصورة رائعة، أتفهم قرارهم، الآن سأذهب إلى منزلي وأترقب ما سيحدث".

تبريرات جوارديولا لم تقنع برشلونة بالطبع، ليتحصل المهاجم الشاب على سمعة "لاعب التغريدات المسيئة"، بعد أن حضر إلى النادي بسمعة تشابه الأسماء مع المدرب الأسطوري السابق للفريق: بيب جوارديولا.. لا صلة قرابة بينهما على أي حال.

ولا شك أن هذه الخطوة لم تساعد جوارديولا كثيرا في مسيرته، إذ انضم بعد أيام إلى غرناطة (ب)، وفشل في حجز مكانه في الفريق الأول، ليلعب معارا إلى أديلايد يونايتد الأسترالي، وريال مورسيا.

نقطة التحوّل في مسيرة جوارديولا حدثت عند انضمامه إلى قرطبة عام 2017.

جوارديولا انفجر رفقة قرطبة، وسجّل 22 هدفا في دوري القسم الثاني الإسباني للموسم الماضي، مساهما في إنقاذ الفريق من الهبوط بصعوبة.

اللاعب احتل المركز الثالث في قائمة هدافي المسابقة ونال المكافأة: خيتافي فريق القسم الأول استعاره في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ليبدو أن جوارديولا نال أخيرا فرصة حُرِم منها في السابق بسبب بعض التغريدات الطائشة.. إلا أن الحياة لم تكن وردية جدا.

جوارديولا لم يقنع خوسيه بوردالاس مدرب خيتافي، إذ لم يشركه سوى في ما مجموعه 28 دقيقة بمسابقة الدوري طوال الدور الأول.. ليقرر خيتافي إنهاء إعارته وإعادته إلى قرطبة.. ولم تكن الفرصة الأخيرة.

مباشرة انتقال جوارديولا في الشتاء الماضي إلى بلد الوليد، ونال على الفور ثقة سيرخيو جونزاليس المدرب الذي أشركه في آخر 3 مباريات كاملة.

المهاجم المولود في جزر البليار، لم يسجّل أو يصنع بعد بقميص بلد الوليد، ولكنه سيتحصل مساء السبت على فرصة الظهور في ملعب كامب نو، ليس بقميص برشلونة كما توقَع عندما وقّع على عقود انتقاله في أمسية باردة من شهر ديسمبر قبل عدة سنوات، ولكن في مواجهتهم، للمرة الأولى في مسيرته.

فهل حان وقت الانتقام؟

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