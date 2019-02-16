التشكيل – عمار حمدي وخالد قمر يقودان الاتحاد أمام الهلال.. وسيسيه احتياطي

السبت، 16 فبراير 2019 - 17:36

كتب : هاني العوضي

الزمالك - الاتحاد

يقود الثنائي عمار حمدي وخالد قمر خط هجوم الاتحاد السكندري في المواجهة المنتظرة أمام الهلال السعودي.

الاتحاد السكندري يحل ضيفا على الهلال السعودي في ذهاب دور ربع نهائي كأس زايد للأبطال.

حلمي طولان المدير الفني لـ الاتحاد قرر الاعتماد على خالد قمر وعمار حمدي وتوني سيلفا على أن يتواجد رزاق سيسيه على مقاعد البدلاء.

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في وسط الملعب، يتواجد الثلاثي أحمد توفيق ونور السيد وأحمد نبيل "مانجا".

بينما يحرس الهاني سليمان مرمى الاتحاد أمام الهلال.

وفيما يلي تشكيل الاتحاد بالكامل أمام الأهلي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

الدفاع: محمود شعبان – محمود رزق – محمد بازوكا – السيد سالم.

الوسط: أحمد توفيق – نور السيد – مانجا.

الهجوم: توني سيلفا – عمار حمدي – خالد قمر.

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