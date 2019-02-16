خاص خبر في الجول – مصطفى فتحي ينتظر التأشيرة للسفر لألمانيا للاطمئنان على إصابته "ليست القديمة"

السبت، 16 فبراير 2019 - 13:21

كتب : مراسل في الجول

مصطفى فتحي - الزمالك - الاتحاد

اقترب مصطفى فتحي جناح نادي الزمالك من السفر إلى ألمانيا للاطمئنان على إصابته التي يعاني منها في الركبة.

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر مقرب من اللاعب، فإن مصطفى فتحي ونادي الزمالك استقرا على السفر إلى ألمانيا من أجل الاطمئنان على إصابته، وينتظر حاليا استخراج التأشيرة فقط للسفر.

المصدر المقرب من اللاعب كشف لـFilGoal.com بإن الإصابة التي يعاني منها مصطفى فتحي حاليا، مختلفة عن إصابته القديمة في غضروف الركبة بالموسم قبل الماضي، ولا صحة لتجددها مرة أخرى.

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كان مصطفى فتحي تعرض لإصابة خلال مباراة الزمالك مع الاتحاد السكندري، خرج على إثرها مستبدلا.

وقضى مصطفى فتحي الموسم الماضي معارا لنادي التعاون السعودي، قبل أن يعود لنادي الزمالك بداية الموسم الجاري.

صاحب الـ24 عاما شارك هذا الموسم في 8 مباريات بين الدوري والكونفدرالية هذا الموسم. سجل فيهم هدفين وصنع اثنين آخرين.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

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