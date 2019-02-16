التشكيل – جوميز وكارلوس إدواردو وكاريلو يقودون الهلال أمام الاتحاد
السبت، 16 فبراير 2019 - 17:50
كتب : FilGoal
يعتمد زوران ماميتش المدير الفني لفريق الهلال على بافيتيمبي جوميز في خط الهجوم أمام الاتحاد السكندري.
الاتحاد السكندري يحل ضيفا على الهلال السعودي في ذهاب دور ربع نهائي كأس زايد للأبطال.
جوميز في الهجوم وخلفه الثلاثي كارلوس إدواردو وأندري كاريلو ومحمد الشلهوب.
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ويجلس سالم الدوسري على مقاعد البدلاء أمام الاتحاد، نفس حال هتان باهبري.
وفيما يلي تشكيل الهلال بالكامل أمام الاتحاد:
حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.
الدفاع: ياسر الشهراني – محمد جحفلي – ألبرتو بوتيا – محمد البريك.
الوسط الدفاعي: ناصر الدوسري – محمد كنو.
الوسط الهجومي: محمد الشلهوب – كارلوس إدواردو – كاريلو.
الهجوم: جوميز.
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