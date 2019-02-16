بيلد: كومان سيكون جاهزا لمواجهة ليفربول

إصابته بدت قوية وخرج يعرج على قدميه والشكوك حامت حول مشاركته أمام ليفربول، ولكنها تبددت الآن بحسب تقرير لصحيفة بيلد الألماني.

كينجسلي كومان لاعب بايرن ميونيخ سيكون جاهزا لمواجهة ليفربول يوم الثلاثاء المقبل ولن يغيب عن المواجهة المقامة في ملعب أنفيلد.

كومان سقط أرضا ولم يقدر على استكمال مباراة أوجسبورج في الدوري الألماني يوم الجمعة بسبب إصابة في الكاحل، ونيكو كوفاتش المدير الفني قال عقب المباراة مباشرة: "إصابة كومان لا تبدو جيدة".

ولكن صحيفة بيلد الألمانية أكدت في تقرير لها صباح اليوم السبت أن كومان خضع للفحوصات الطبية التي أثبتت أنه لا يعاني من إصابة خطيرة وأنه سيكون جاهزا لموقعة أنفيلد.

كومان تألق في مواجهة أوجسبورج إذ سجل هدفين وصنع الهدف الثالث لفريقه في مباراة انتهت 3-2 لصالح الفريق البافاري.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة ليفربول يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

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