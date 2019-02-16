تشكيل الأهلي المتوقع – نيدفيد يجاور السولية.. وعودة هاني وناصر ماهر أمام الإنتاج

استقر مارتين لاسارتي المدير الفني الأوروجواني للنادي الأهلي على الدفع بكريم وليد "نيدفيد" بجانب عمرو السولية كمحوري ارتكاز أمام الإنتاج الحربي.

الأهلي يواجه الإنتاج الحربي مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

واقترب كريم وليد من مجاورة السولية في وسط الملعب، فيما سيعود محمد هاني لشغل مركز الظهير الأيمن، وناصر ماهر كصانع ألعاب بعد غيابهما أمام حرس الحدود في اللقاء الماضي من الدوري.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

الوسط: عمرو السولية – كريم وليد "نيدفيد".

أمامهم: رمضان صبحي – ناصر ماهر – حسين الشحات.

الهجوم: جونيور أجايي.

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