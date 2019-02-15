ألتوبيلي: انضمام صلاح ليوفنتوس فكرة عبقرية.. وراش: لا أعتقد أنه سيرحل عن ليفربول

أبدى أليساندرو ألتوبيلي لاعب إيطاليا السابق رأيه في عودة محمد صلاح إلى الدوري الإيطالي بعد تقارير زعمت رغبة يوفنتوس في انتداب نجم مصر، بينما استبعد إيان راش أيقونة ليفربول رحيل المهاجم عن الدوري الإنجليزي.

وقال ألتوبيلي عبر قناة بي.إن.سبورتس:"لو انضم صلاح إلى يوفنتوس سيكون أمرا عبقريا، اللاعب سيتأقلم دون مشكلة لأنه لعب من قبل مع فيورنتينا وروما. الصفقة على الصعيد الاقتصادي أيضا جيدة لأن صلاح رمز في العالم العربي".

تقارير إيطالية زعمت أن يوفنتوس ينوي التقدم بعرض كبير لليفربول من أجل الحصول على صلاح. وفي المقابل، سيتخلى عن لاعبه باولو ديبالا الذي سينضم إلى الفريق الإنجليزي.

ومن ناحيته، استبعد راش أيقونة ليفربول حدوث هذه الصفقة موضحا في حديثه مع صحيفة كوريري دي تورينو "أعتقد أنه سيبقى، الجمهور يحبه وهو بخير هنا. لقد وقع على عقد جديد، لا أتوقع حدوث صفقة تبادلية".

ولا يزال صلاح يقدم مستوى رائعا مع ليفربول منذ انضم للفريق في يوليو 2017.

كان أفضل لاعب وهداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، وأهدافه الـ17 في الموسم الحالي وضعت النادي على قمة ترتيب البطولة.

ويمتد عقد صلاح مع ليفربول إلى 2023.

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