ألتوبيلي: انضمام صلاح ليوفنتوس فكرة عبقرية.. وراش: لا أعتقد أنه سيرحل عن ليفربول

الجمعة، 15 فبراير 2019 - 21:37

كتب : FilGoal

صلاح يوفنتوس‎

أبدى أليساندرو ألتوبيلي لاعب إيطاليا السابق رأيه في عودة محمد صلاح إلى الدوري الإيطالي بعد تقارير زعمت رغبة يوفنتوس في انتداب نجم مصر، بينما استبعد إيان راش أيقونة ليفربول رحيل المهاجم عن الدوري الإنجليزي.

وقال ألتوبيلي عبر قناة بي.إن.سبورتس:"لو انضم صلاح إلى يوفنتوس سيكون أمرا عبقريا، اللاعب سيتأقلم دون مشكلة لأنه لعب من قبل مع فيورنتينا وروما. الصفقة على الصعيد الاقتصادي أيضا جيدة لأن صلاح رمز في العالم العربي".

تقارير إيطالية زعمت أن يوفنتوس ينوي التقدم بعرض كبير لليفربول من أجل الحصول على صلاح. وفي المقابل، سيتخلى عن لاعبه باولو ديبالا الذي سينضم إلى الفريق الإنجليزي.

أخبار متعلقة

رئيس الإسماعيلي: فرصتنا في إفريقيا لا تزال قائمة.. واهتمامنا الأكبر بالدوري كيليان مبابي.. وكأن نُضجه فٍطرة تقبع في داخله ميدو: أهدروا الوقت بتعليمات مدربهم.. وكاسونجو يغيب 6 أسابيع على الأقل تقرير: لاعب باريس سان جيرمان يرفض الانضمام لمنتخب بنين

ومن ناحيته، استبعد راش أيقونة ليفربول حدوث هذه الصفقة موضحا في حديثه مع صحيفة كوريري دي تورينو "أعتقد أنه سيبقى، الجمهور يحبه وهو بخير هنا. لقد وقع على عقد جديد، لا أتوقع حدوث صفقة تبادلية".

ولا يزال صلاح يقدم مستوى رائعا مع ليفربول منذ انضم للفريق في يوليو 2017.

كان أفضل لاعب وهداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، وأهدافه الـ17 في الموسم الحالي وضعت النادي على قمة ترتيب البطولة.

ويمتد عقد صلاح مع ليفربول إلى 2023.

طالع أيضا

محمد زيدان يسترجع ذكرياته مع شباك نوير

نفس الاسم والإمكانيات.. باريس سان جيرمان يراقب كيليان مبابي!

مدرب صن داونز يرغب في تفادي مواجهة الأهلي

مواجهة خاصة بـ رؤوف وجونيور أجايي

ميدو يسقط أمام الشباب

فالفيردي يتحدى ريال مدريد

محمد صلاح يوفنتوس ليفربول

نرشح لكم

أخر الأخبار

الحنفي حكما لمواجهة الإنتاج والأهلي.. تعرف على سجله مع الفريقين 3 ساعة | الدوري المصري
بالفيديو - عودة إيبار الرائعة تحرم خيتافي من المربع الذهبي للدوري الإسباني 4 ساعة | أوروبا
ساسي: الزمالك خسر نقطتين أمام بيراميدز بسبب التحكيم.. وهدفي دائما الاستمتاع في الملعب 4 ساعة | الدوري المصري
الإصابات تطارد بايرن قبل موقعة ليفربول.. ضربة جديدة موجعة 4 ساعة | أوروبا
إسماعيل يوسف: الزمالك في حاجة لمزيد من التركيز والجدية 4 ساعة | الدوري المصري
أليجري يعلق على اهتمام يوفنتوس بـ إيكاردي 4 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد سقوط فيتا - هذه هي الحالات التي يتأهل بها الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال 2 صلاح مندهشا: لا أصدق ما يحدث بين أكبر جمهورين في الوطن العربي 3 الأهلي لـ في الجول: مواجهة بيراميدز نهاية فبراير؟ قراراتنا واضحة.. على الكل تحمل مسؤولياته 4 رسميا - اتحاد الكرة يعلن تأجيل لقاء الأهلي وبيراميدز إلى ما بعد القمة

قد ينال إعجابك