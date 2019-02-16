ساسي: الزمالك خسر نقطتين أمام بيراميدز بسبب التحكيم.. وهدفي دائما الاستمتاع في الملعب

يرى فرجاني ساسي لاعب الزمالك، أن فريقه لم يحقق شيئا بعد في الموسم الحالي على الرغم من المستويات المميزة المقدمة حتى اللحظة.

ساسي تحدّث إلى برنامج "الزمالك اليوم"، وشدد على الهدف الأسمى للفريق: "لم نحقق شيئا بعد، أمامنا الكثير من المباريات التي ستكون صعبة، سنتعامل مع كل المباريات بصفتها مواجهات كؤوس، هدفنا ثابت دائما وهو الظفر بالنقاط الثلاث".

واسترجع أحداث مباراة بيراميدز التي انتهت بالتعادل 3-3: "مباراة بيراميدز كانت الأكثر إمتاعا للجماهير، ولنا نحن اللاعبين أيضا، كانت مليئة بالأهداف، ولكن أخطاء التحكيم صنعت الفارق، خسرنا نقطتين ولم نفز بنقطة، نود أن نحصد كل النقاط دائما".

وأشاد بالمسابقة المحلية: "الدوري المصري قوي، وأعتقد أن كل المباريات صعبة".

مضيفا: "أشكر جماهير الزمالك على الدعم الكبير، هذا أمر يسعدني ويرفع معنوياتي".

وكشف اللاعب الدولي التونسي عن هدفه الرئيس عند هبوطه إلى أرض الملعب: "هدفي دائما أن أذهب إلى الملعب للاستمتاع، المدرب يعطيني الكثير من الثقة ويسمح لي باللعب على طريقتي، ولكني بالطبع لا أريد أن ألعب لنفسي فقط، بل أود أن ألعب لأجل الجماهير ولأجل زملائي".

واختتم متمنيا التألق لزميله الجديد في الغرفة خلال معسكرات الفريق: "كنت في نفس الغرفة مع حميد (أحداد)، ولكنه انتقل ليكون في نفس الغرفة مع خالد (بوطيب) بعد قدوم الأخير، وأنا صرت في نفس الغرفة مع مصطفى فتحي العائد من الإصابة والذي سيكون إضافة كبيرة للفريق".

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