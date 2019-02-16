كوفاتش يحذر لاعبيه: لا يمكن تكرار أخطائنا أمام ليفربول.. سنصبح في خطر كل دقيقة

السبت، 16 فبراير 2019 - 11:48

كتب : FilGoal

نيكو كوفاتش - مدرب بايرن

حذر نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ لاعبيه من تكرار أخطاء مواجهة أوجسبورج أمام ليفربول يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

بايرن استقبل هدفا أمام مضيفه في الدوري الألماني بعد مرور 13 ثانية فقط، ولكنه نجح في العودة من التأخر بهدفين لهدف إلى الانتصار بثلاثة أهداف.

وكوفاتش أعرب عن عدم رضاه من أخطاء لاعبيه الفردية، وذلك قبل مواجهة ليفربول.

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وقال: "تلك الأخطاء الدفاعية التي ارتكبناها لا يمكن أن تحدث أمام ليفربول. عندما يترك لاعبوني الناس يمرون في ليفربول خاصة مع الثلاثي الهجومي الذي يمتلكونه (محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو وساديو ماني) فسنجد أنفسنا في وضع خطير للغاية كل دقيقة".

وأضاف "لهذا من المهم للغاية أن نملك الكرة لكي نتحمل المسؤولية ونتصرف بطريقة منضبطة ثم يمكنك بعد ذلك الدفاع ولكن إن تركت المنافس ينطلق فحينها سيكون كل فريق في الدوري الألماني قادر على التسجيل".

وتابع في تصريحاته عقب المباراة "عندما لا نملك الكرة لا نصترف كما أتخيل، نحن نعرف أن أخطاءنا الفردية غالبا ما تتسبب في أهداف".

وأتم "ربما البعض كان يفكر في مواجهة ليفربول، هذا ممكن. بالتأكيد غير جيد ولكنه شعور إنساني".

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