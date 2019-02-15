ميدو: أهدروا الوقت بتعليمات مدربهم.. وكاسونجو يغيب 6 أسابيع على الأقل

الجمعة، 15 فبراير 2019 - 21:24

كتب : FilGoal

كاسونجو - الوحدة - اتحاد جدة

عبر أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق الوحدة عن اندهاشه من طريقة إهدار الوقت من فريق الشباب.

الشباب انتصر على كتيبة ميدو بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 20 من الدوري السعودي. (طالع التفاصيل)

وقال ميدو: "نتيجة مؤلمة بالنسبة لنا. الشباب لعب بـ 10 لاعبين من بعد نصف ساعة فقط في المباراة ولكن للأسف لم نستغل ذلك".

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وأضاف في تصريحاته مع دوري + "للأسف الطرد لم يعط لنا الأفضلية بل صعب الأمور علينا. النقص العددي تسبب في حماس زائد لفريق الشباب".

وواصل "الطرد تسبب في حالة من الاستهتار الكبير لدى لاعبي الوحدة للأسف. وهذا تسبب في خسارتنا للمباراة".

وأكمل حديثه قائلا: "فريق الشباب أهدر الوقت بشكل كبير للغاية منذ حالة الطرد. للأسف جاء ذلك بتعليمات من الجهاز الفني وهذا يعد أمرا مؤسفا للغاية".

وتابع "لم أتخيل على الإطلاق أن فريق بحجم وبتاريخ الشباب يهدر الوقت بهذا الشكل".

وأردف "ولكن تلك هي كرة القدم وعلينا تقبل الهزيمة".

كاسونجو وعدم التواجد في المربع الذهبي

وفجر ميدو مفاجأة مؤسفة معلنا عن مدة غياب كاسونجو مهاجم الزمالك المعار لـ الوحدة.

وكشف ميدو: "لا يوجد لدينا أي مهاجم للأسف بعد إصابة كاسونجو. تعاقدنا مع كاسونجو لسد ثغرة الهجوم وللأسف تعرض للإصابة".

واستمر "كاسونجو سيغيب لمدة 6 أسابيع على الأقل".

ويُكمل "نحن نقاتل من أجل تحقيق أكبر قدر من الانتصارات وندخل كل مباراة بهدف الفوز ولكن فارق المستويات واضح للغاية".

وشرح "نحن فريق صاعد من الدرجة الأولى ونحاول الإبقاء في النصف الأول من الدوري وتلك هي الحقيقة. أي شخص يقول أي كلام آخر غير ذلك فهو لا يفهم في كرة القدم أو يحاول الضغط على الفريق".

وشدد "بكل تأكيد لن نتواجد في المربع الذهبي في الدوري. فارق الاستثمارات واضح وكبير للغاية بين الفرق".

وكان كاسونجو قد تعرض لإصابة في الكتف في الرابع من شهر فبراير وخرج محمولا على نقالة أثناء مواجهة اتحاد جدة.

غيابة لمدة 6 أسابيع على الأقل، وفقا لتصريحات ميدو، قد يجعله لا يظهر من جديد مع الوحدة هذا الموسم قبل أن يعود للزمالك بعدما تنتهي إعارته مع الفريق السعودي مع نهاية الموسم الحالي.

ووصل الشباب للنقطة 37 ليرتقي للمركز الثالث على حساب أهلي جدة صاحب الـ 36 نقطة.

بينما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة 31 في المركز السادس.

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