إسماعيل يوسف: الزمالك في حاجة لمزيد من التركيز والجدية

يرى إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك أن الفريق يسير بخطى ثابتة في الموسم الحالي لكن يعيبه نقص الجدية والتركيز في المباريات الأخيرة مما كبده خسارة 5 نقاط في دور المجموعات للكونفدرالية.

وقال نجم الزمالك السابق عبر قناة المحور:"الموسم صعب وطويل، طبيعي أن تتعثر".

وواصل "نحتاج فقط إلى مزيد من التركيز والجدية لأننا أهدرنا فرصا كثيرة في المباريات الأخيرة".

وفرط الزمالك في الفوز على نصر حسين داي الجزائري يوم الأربعاء ليتعادل بهدف لمثله بعدما أهدر فرصا عديدة، وقبل أيام خسر أمام جور ماهيا الكيني في الكونفدرالية مما جعله في المركز الرابع والأخير بترتيب المجموعة الرابعة ورصيده نقطة.

وعلى مستوى الدوري نتائج الزمالك أفضل كثيرا. استطاع الفريق الفوز بهدف على النجوم يوم السبت ليعزز تصدره لترتيب البطولة برصيد 48 نقطة.

ويستضيف الزمالك فريق إنبي يوم الأحد في الجولة 22 من الدوري.