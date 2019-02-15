مدرب لوبي ستارز يفجرها: أحد الأشخاص عرض علينا رشوة قبل لقاء الوداد.. ومصدر مغربي يؤكد

فجر سولومون أوجبيدي المدير الفني لفريق لوبي ستارز النيجيري مفاجأة كبرى بعدما زعم بعرض رشوة على لاعبيه قبل مواجهة الوداد الرياضي المغربي.

الوداد تعادل سلبيا مع لوبي ستارز في المغرب في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا.

وقال مدرب لوبي ستارز: "أحد الأشخاص هاتفنا وحاول إرشاء لاعبي الفريق بعدم تقديم أداء جيد ضد الوداد".

وأضاف في حواره مع صحيفة (المغرب اليوم) "الأمر الآن في يد الاتحاد الإفريقي. هو من سيحقق في الأمر".

وواصل "لا يمكن تطوير الكرة في قارة إفريقيا ومثل تلك الأمور تحدث".

وتابع "إذا كنا نتقدم 3 خطوات للأمام فأننا نعود 27 خطوة للوراء".

وأتم "تطور كرة القدم في إفريقيا، صفر".

صحيفة (هسبورت) المغربية من جانبها حاولت التحقق من القصة، لتنشر اليوم الجمعة تصريحات من مصدر أمني كان من المكلفين بتأمين محيط الملعب.

ويقول المصدر الأمني، الذي لم تُسميه الصحيفة،: "تم بالفعل توقيف أحد الأشخاص في المنطقة المختلطة بالملعب قبل انطلاق عمليات الإحماء".

ووصف المصدر الأمني، الشخص الموقوف بـ"أجنبي إفريقي" دون أن يُحدد جنسيته.

فماذا حدث بعد ذلك؟ يوضح المصدر "بمجرد ما لمح لاعبو لوبي ستارز هذا الشخص، انتفضوا بقوة وحاولوا الاعتداء عليه، وجردوه من حقيبته التي كانت تحتوي على أموال، متهمين إياه بمحاولة التسلل إليهم لإرشائهم".

وأشارت الصحيفة وفقا لمصادرها الخاصة إلى "الشخص المذكور بقى حبيسا في الملعب حتى منتصف الليل ثم تم إطلاق سراحه بعد التأكد من محتوى هاتفه وأنه ليس له أي علاقة بمحاولة الرشوة".

ويحتل لوبي ستارز المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بالتساوي مع أسيك صاحب المركز الأخير، بينما الوداد في الصدارة بـ 7 نقاط بالتساوي مع صن داونز.

الجولة الخامسة المقبلة ستشهد مواجهة صن داونز لـ لوبي ستارز، بينما يلعب الوداد خارج أرضه أمام أسيك.

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