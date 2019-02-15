خاص أنا عماد النحاس - المسيرة الحافلة لعمدة المدافعين في عيد ميلاده الـ43

الجمعة، 15 فبراير 2019 - 14:20

كتب : أحمد شاكر

عماد النحاس

هو أحد أبرز المدافعين في تاريخ الكرة المصرية وربما أفضل من شغل مركز الليبرو لم يكن يكتفي بالدفاع فقط بل كان يعرف جيدا يقوم ببناء الهجمات.. هو عماد النحاس.

يحتفل عماد النحاس أسطوة دفاع الكرة المصرية، بعيد ميلاده الـ43 اليوم 15 فبراير.

وفي تلك المناسبة، يعيد FilGoal.com نشر السيرة الذاتية الكاملة لأحد أفضل مدافعي الكرة المصرية.

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في الدوري الأهلي عماد النحاس

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