هو أحد أبرز المدافعين في تاريخ الكرة المصرية وربما أفضل من شغل مركز الليبرو لم يكن يكتفي بالدفاع فقط بل كان يعرف جيدا يقوم ببناء الهجمات.. هو عماد النحاس.

يحتفل عماد النحاس أسطوة دفاع الكرة المصرية، بعيد ميلاده الـ43 اليوم 15 فبراير.

وفي تلك المناسبة، يعيد FilGoal.com نشر السيرة الذاتية الكاملة لأحد أفضل مدافعي الكرة المصرية.

أنا عماد النحاس (1) – عن لقاء فريق الأحلام ومفاوضات الأهلي والزمالك

أنا عماد النحاس (2) – عن أفضل مباراة في مسيرته ولقب تاريخي.. وبكاء بسبب كابوس

أنا عماد النحاس (3) – عن دفعه للرحيل من الإسماعيلي.. الانتقال للأهلي والثأر

أنا عماد النحاس (4) – عن حدث كاد يُغضب جوزيه منه وكابوس جديد

نا عماد النحاس (5) – عن نصيحة لم يستجب الحضري لها.. المنتخب وحلم تدريب الأهلي