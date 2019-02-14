رسميا – سيميوني حتى 2022.. أتليتكو يحافظ على رجله الأول

الخميس، 14 فبراير 2019 - 17:56

كتب : FilGoal

سيميوني

أعلن نادي أتليتكو مدريد بشكل رسمي تمديد عقد مدربه دييجو سيميوني حتى عام 2022.

عقد سيميوني مع أتليتكو كان ينتهي في 2020 ولكن لأنه الرجل الأول في صفوف الفريق الإسباني، مدد عقده حتى 2022.

إنريكي سيريزو رئيس نادي أتليتكو مدريد الإسباني تحدث في وقت سابق عن رغبته في الإبقاء على سيميوني، قائلا: "لن نترك سيميوني يرحل".

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رئيس أتليتكو أشار في وقت سابق إلى "راتب سيميوني سيجعله مساويا لنجم الفريق وبطل العام مع فرنسا أنطوان جريزمان".

ويحصل بطل العالم الفرنسي على 20 مليون يورو سنويا قبل الضرائب، فيما يحصل دييجو سيميوني على 6 مليون يورو سنويا، وذلك قبل تجديد عقده.

والآن أتليتكو يعلن تجديد عقد سيميوني.

أتليتكو قبل سيميوني يختلف تماما عن أتليتكو بعد سيميوني.

مع سيميوني، حقق أتليتكو لقب الدوري الإسباني مرة وكأس إسبانيا مرة والسوبر الإسباني مرة.

كما رفع سيميوني لقب الدوري الأوروبي مرتين والسوبر الأوروبي مرتين.

إنجازات سيميوني مع أتليتكو جعلته يحصد جائزة أفضل مدرب في العالم عن موسم 2015-16.

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