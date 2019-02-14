خبر في الجول - الخطيب يستعرض نتائج اجتماع الوزير مع مجلس الأهلي.. واستدعاء لاسارتي للتشاور

يستعرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على مجلس إدارة النادي نتائج الاجتماع الذي جمعه أمس الأربعاء بأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وكان الخطيب قد اجتمع بوزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية من أجل احتواء أزمة إعلان لجنة المسابقات مواعيد مباريات اعترض عليها النادي الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن الخطيب قرر الاجتماع بمجلس الإدارة لطرح نتائج اجتماعه مع الوزير قبل اتخاذ قراره الأخير.

كما قرر الخطيب استدعاء الثنائي مارتين لاسارتي المدير الفني بالأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة للتشاور.

ويستفسر مجلس إدارة الأهلي برئاسة الخطيب من الثنائي عن قدرة الفريق التعامل مع التعديلات التي تم ادخالها لجدول مسابقتي الدوري وكأس مصر.

وكان اتحاد كرة القدم قد قرر إقامة مواجهة الأهلي لبيراميدز يوم 28 فبراير في كأس مصر بدلا من إقامتها في الدوري.

وأعلن الأهلي في بيان سابق أنه يرفض الاستبدال ولا يمانع في أن يتم تأجيل المباراة بناء على رغبة الطرف الآخر.

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