أليسون يتحدث عن تأثير جماهير أنفيلد في المنافسة على الدوري

يعتقد أليسون بيكر حارس ليفربول أن جماهير ملعب أنفيلد يمكنها أن تحدث الفارق الكبير خلال فترة ضغط المباريات المقبلة.

يستقبل ليفربول منافسه بايرن ميونيخ الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، قبل الخروج لملاقاة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وقال أليسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "من الصعب اللعب ضد ليفربول. جودة الفريق مذهلة. اللاعب الـ12 خارج الملعب هو الجماهير. في العام الماضي أتذكر أجواء نصف نهائي دوري الأبطال. كانت لا تصدق".

وأضاف "أحب اللعب أمام هذه الجماهير وهم يشجعون. هذا يعطيني الحافز، لكن هناك شيء مختلف. عندما انضممت إلى ليفربول كنت أرغب قبلها في المجيء إلى هنا. بالتأكيد تجربتي مع روما أمام ليفربول كانت مؤثرة على قراري".

وشهد أليسون مدى قوة ليفربول على ملعب أنفيلد خلال إقصاء روما في نصف نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال، فقد استقبل 5 أهداف من الريدز.

وواصل "نحن اللاعبون نريد الفريق الذي يريدنا، فريق ذو خبرة معه مدرب جيد وجماهير عظيمة. أعتقد أنه في ليفربول، يكون لديك أكبر جماهير حول العالم".

وخرج أليسون بشباك نظيفة في 14 مباراة من أصل 26 في الدوري الإنجليزي، كان آخرها أمام بورنموث بثلاثية نظيفة يوم السبت الماضي.

وأوضح البرازيلي الدولي "نحن متحمسون للمنافسة على اللقب. نحن نركز جيداً على هذا. نحن نقوم بذلك من أجل الجماهير والمدرب ومن أجلنا جميعاً. هذا الفريق مختلف".

وأتم "اعتقد أنه يمكننا القيام بشيء خاص هنا، لكننا نحتاج إلى وضع أقدامنا على الأرض أكثر ومواصلة العمل. الجماهير جزء كبير من هذا الفريق. لا يمكنهم اللعب، ولكن يمكنهم تحريكنا ودفعنا للقيام بما هو أكثر على أرض الملعب".