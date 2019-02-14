مران الأهلي – حضور الخطيب.. مشاركة سعد سمير ومروان محسن

عاد الأهلي لاستئناف مرانه اليومي استعدادا للقاء الإنتاج الحربي يوم السبت المقبل في الجولة 22 من الدوري المصري.

وقام أليخاندرو مخطط أحمال النادي بوضع برنامجا تأهيليا للاعبين الذين شاركوا في لقاء سيمبا تجنبا لإصابة أي منهم بإرهاق.

وخضع كل اللاعبين المشاركين في لقاء سيمبا لتدريبات استشفائية.

وشهد المران حضور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي له لدعم الفريق.

واستكمل وليد سليمان لاعب الفريق برنامجه التأهيلي في ظل إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وبدأ وليد سليمان الركض حول الملعب تمهيدا لعودته للمشاركة في المران الجماعي.

وانتظم مروان محسن وسعد سمير في المران الجماعي بعد شفائهما من الإصابة التي كانا يعانيان منهما.

واجتمع مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي بسعد سمير وناصر ماهر اليوم على هامش مران للحديث معهما حول بعض الأمور الفنية استعدادا للقاء الإنتاج الحربي.

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