رئيس برشلونة: عودة نيمار مستحيلة

يرى جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة أن هناك الكثير من الأسباب تجعل عودة نيمار للفريق الكتالوني أمرا مستحيلا.

وقال بارتوميو لإذاعة "كانال برشلونة": "تحدثت مع نيمار كثيرا خلال السنوات الماضية ولكن لم يخبرني أبدا أنه يريد العودة لنا ولم أطلب هذا الأمر من أي شخص تابع للسطلة التنفيذية في النادي".

وأضاف "نيمار لديه عقدا مع باريس سان جيرمان ولا يزال في موسمه الثاني هناك، ومن الصعب للغاية أن يتم بيعه".

وأكمل "كذلك قواعد اللعب المالي النظيف تجعل مثل هذه التعاقدات صعبة للغاية للأندية الأوروبية".

وأكد "لذلك كل هذه الأسباب تجعل عودة نيمار إلى برشلونة غير ممكنة".

وانتقل للحديث عن ثنائي الفريق فيليبي كوتينيو وعثمان ديمبيلي قائلا: "التعاقد مع هذا الثنائي كان رهانا يجب علينا السير قدما به".

وأتم تصريحاته "إنهما أكبر استثمارين في تاريخ تعاقدات برشلونة ونحن نثق بنسبة 100% في هذا الرهان".

ورحل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن برشلونة قبل موسمين لينضم لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون دولار كأغلى قيمة انتقال لاعب في تاريخ كرة القدم.

بينما تعاقد برشلونة مع عثمان ديمبيلي من بروسيا دورتموند مقابل 120 مليون يورو، وضم أيضا كوتينيو من صفوف ليفربول مقابل 140 مليون يورو.

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