سولشاير: هذه ليست مباراة تحدد موسمنا.. والجبال وجدت لتسلقها

الأربعاء، 13 فبراير 2019 - 00:44

كتب : رامي جمال

أولي جونار سولشاير - مانشستر يونايتد

بدا أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد هادئا للغاية بعد الهزيمة التي تلقاها فريقه على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وانتصر باريس سان جيرمان على مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء بهدفين دون رد في ملعب أولد ترافورد في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتحدث سولشاير لشبكة "بي تي سبورت" عقب المباراة قائلا: "الشوط الأول كان كما توقعت الكل يحاول جس نبض الفريق الآخر".

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وأردف "في الشوط الثاني سجلوا هدفا والخبرات كانت في صفهم فنجحوا في تسجيل الهدف الثاني".

وشدد "لم نلعب تلك النوعية من المباريات لفترة ويجب أن نتعلم من خوضها وهذه ليست مباراة ستحدد شكل موسمنا بل كما قلت نتعلم منها".

وبسؤاله هل إصابة جيسي لينجارد وأنتوني مارسيال ساهمت في النتيجة قال: "لا أستطيع قول ذلك فأشركنا أليكسيس سانشيز ولدينا لاعبين أذكياء ولكن نعم مارسيال يعطينا شيئا مختلفا، لنأمل أن الإصابات ليست خطيرة وسنعرف مداها خلال أيام".

وعن طرد بول بوجبا قال: "كنت أعرف أن بوجبا يحاول وضع جسدة لكن دانييل ألفيش وضع قدمه بذكاء".

وقال المراسل له في النهاية: "الآن أمامك جبل لتتلسقه في باريس"؟

ورد سولشاير "الجبال وجدت لتسلقها أليس كذلك؟ لا يجب أن نجلس ونقول أن كل شيء انتهى الآن بل يجب أن نتحسن عما ظهرنا عليه اليوم ونلعب بشكل جيد في الإياب ونؤمن بأنفسنا ولكن اليوم كان بمثابة اختبار للواقع".

ويحتاج يونايتد لتسجيل هدفين لإدراك التعادل أو ثلاثية إن أراد التأهل لربع النهائي.

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