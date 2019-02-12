بالمواعيد.. جدول مزدحم جدا لـ الأهلي والزمالك في فبراير ومارس

أعلنت لجنة المسابقات اليوم الثلاثاء إجراء بعض التعديلات على جدول مباريات العديد من الفرق سواء في مسابقة الدوري أو كأس مصر.

والآن ينتظر قطبي الكرة المصرية جدول مباريات مزدحم للغاية خلال ما تبقى من شهر فبراير وشهر مارس المقبل حتى التوقف الدولي في نهايته.

وهذه هي المباريات التي تنتظر كل من الأهلي والزمالك خلال الفترة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن بعض المباريات من الوارد تغييرها أو تأجيلها في وقت لاحق ولكن حتى الآن هذا هو الجدول المعلن.

جدول مباريات الأهلي

السبت 16 فبراير (الدوري المصري)

الإنتاج الحربي الأهلي

الأربعاء 20 فبراير (الدوري المصري)

الأهلي والداخلية

الأحد 24 فبراير (الدوري المصري)

الجونة والأهلي

الخميس 28 فبراير (كأس مصر)

الأهلي وبيراميدز

الاثنين 4 مارس (الدوري المصري)

الأهلي وبتروجيت

الجمعة 8 مارس (دوري أبطال إفريقيا)

فيتا كلوب والأهلي

السبت 16 مارس (دوري أبطال إفريقيا)

الأهلي وشبيبة الساورة

جدول مباريات الزمالك

الأربعاء 12 فبراير (الكونفدرالية)

الزمالك ونصر حسين داي

الأحد 17 فبراير (الدوري المصري)

الزمالك وإنبي

الأربعاء 20 فبراير (الدوري المصري)

طلائع الجيش والزمالك

الأحد 24 فبراير (الكونفدرالية)

الزمالك وبترو أتليتكو

الأربعاء 27 فبراير (كأس مصر)

الزمالك ومصر المقاصة

الأحد 3 مارس (الكونفدرالية)

بترو أتليتكو والزمالك

الأحد 10 مارس (الكونفدرالية)

الزمالك وجور ماهيا

الأربعاء 13 مارس (الدوري المصري)

المقاولون العرب والزمالك

الأحد 17 مارس (الكونفدرالية)

نصر حسين داي والزمالك

الأربعاء 20 مارس (الدوري المصري)

المصري والزمالك

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