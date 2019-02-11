خاص مصدر بالإسماعيلي لـ في الجول: سنطلب من اتحاد الكرة مواجهة النجوم في ملعبنا

الإثنين، 11 فبراير 2019 - 22:07

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي

كشف مصدر مسؤول في الإسماعيلي فضل عدم ذكر اسمه عن إرسال ناديه يوم الثلاثاء خطابا لاتحاد الكرة يطلب فيه مواجهة النجوم في ملعبه.

ويواجه الإسماعيلي منافسه النجوم في الجولة 22 من الدوري المصري في ملعب جهاز الرياضة العسكري كما قررت لجنة المسابقات.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لا نعلم أي سبب للتغيير المفاجئ من قبل لجنة المسابقات في مكان إقامة المباراة".

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وتابع "الاتفاق مع اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا كان ينص على أن لقاء النجوم هو الأخير لنا في ملعبنا قبل إغلاقه استعدادا لكأس إفريقيا".

وأتم "سنرسل الخطاب لاتحاد الكرة نطلب فيه مواجهة النجوم في ملعبنا كما نص الاتفاق".

ويحتل الإسماعيلي بـ24 نقطة المركز العاشر بعدما خاض 18 مباراة.

أما النجوم فيحتل المركز الـ16 بعد خوضه لـ21 لقاء وجمع 21 نقطة.

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