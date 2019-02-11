المسابقات تعلن مكان إقامة مواجهتي الأهلي والإنتاج.. والإسماعيلي والنجوم

الإثنين، 11 فبراير 2019 - 21:41

كتب : FilGoal

الأهلي - الانتاج الحربي

أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم مكان إقامة مباراتي الأهلي والإنتاج الحربي والإسماعيلي والنجوم في الجولة 22 من الدوري المصري.

وأوضح الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن لقاء الأهلي والإنتاج سيقام في ملعب بتروسبورت.

أما مواجهة الإسماعيلي والنجوم فسوف تقام في ملعب جهاز الرياضة العسكري.

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ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة إثر خوضه لـ18 مباراة.

أما الإنتاج فيحتل المركز الرابع برصيد 31 نقطة بعد خوضه لـ21 لقاء.

فيما يأتي الإسماعيلي بـ24 نقطة في المركز العاشر بعدما خاض 18 مباراة.

وأخيرا يحتل النجوم المركز الـ16 بعد خوضه لـ21 لقاء بـ21 نقطة.

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