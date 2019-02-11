المسابقات تعلن مكان إقامة مواجهتي الأهلي والإنتاج.. والإسماعيلي والنجوم

المسابقات : تغريم الزمالك 35 ألف جنيه والأهلي 25 ألفا والداخلية 20 ألفا وإيقاف محمد السيد لاعب الداخلية 4 مباريات وحسام غالي مباراة واقامة مباراة الانتاج مع الأهلي في بتروسبورت والاسماعيلي مع النجوم بجهاز الرياضة العسكري السبت المقبل