المسابقات تعلن مكان إقامة مواجهتي الأهلي والإنتاج.. والإسماعيلي والنجوم
الإثنين، 11 فبراير 2019 - 21:41
كتب : FilGoal
أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم مكان إقامة مباراتي الأهلي والإنتاج الحربي والإسماعيلي والنجوم في الجولة 22 من الدوري المصري.
وأوضح الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن لقاء الأهلي والإنتاج سيقام في ملعب بتروسبورت.
أما مواجهة الإسماعيلي والنجوم فسوف تقام في ملعب جهاز الرياضة العسكري.
المسابقات : تغريم الزمالك 35 ألف جنيه والأهلي 25 ألفا والداخلية 20 ألفا وإيقاف محمد السيد لاعب الداخلية 4 مباريات وحسام غالي مباراة واقامة مباراة الانتاج مع الأهلي في بتروسبورت والاسماعيلي مع النجوم بجهاز الرياضة العسكري السبت المقبل— EFA.eg (@EFA) February 11, 2019
ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة إثر خوضه لـ18 مباراة.
أما الإنتاج فيحتل المركز الرابع برصيد 31 نقطة بعد خوضه لـ21 لقاء.
فيما يأتي الإسماعيلي بـ24 نقطة في المركز العاشر بعدما خاض 18 مباراة.
وأخيرا يحتل النجوم المركز الـ16 بعد خوضه لـ21 لقاء بـ21 نقطة.
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