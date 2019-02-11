صلاح مندهشا: لا أصدق ما يحدث بين أكبر جمهورين في الوطن العربي

الإثنين، 11 فبراير 2019 - 21:02

كتب : FilGoal

صلاح - مصر - السعودية

تحدث محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر عن الأزمة بين "أكبر جمهورين في الوطن العربي" دون تسميتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأيام الأخيرة قائلا: "لا أستطيع تصديق ما يحدث".

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين قائلا: "مش قادر أصدق أني كل ما أدخل تويتر ألاقي أكبر جمهورين في الوطن العربي بيشتموا بعض طول الوقت".

وتابع "هي خلاص حياتنا بقينا نصحى الصبح نشوف هنشتم بعض ازاي"؟

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ويستعد محمد صلاح حاليا لخوض ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ في ملعب أنفيلد الثلاثاء بعد المقبل.

وبعدها سيتعين على ليفربول السفر إلى ملعب أولد ترافورد لملاقاة مانشستر يونايتد في دربي إنجلترا في الجولة 27 من البريميرليج.

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