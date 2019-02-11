حجازي: نفعل كل شيء للتأهل مباشرة إلى البريميرليج.. وخاطرنا بأسلوبنا لكننا نجحنا

شدد أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون أن فريقه يفعل كل شيء من أجل التأهل مباشرة للدوري الإنجليزي "بريميرليج" الموسم المقبل.

أحمد حجازي النادي : وست بروميتش وست بروميتش

ويحتل وست بروميتش المركز الرابع في جدول ترتيب الدرجة الأولى من الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة بفارق خمس نقاط عن المركز الثاني الذي يؤهل صاحبه مباشرة ولفريق حجازي لقاء أقل.

وتحدث حجازي لموقع ناديه الرسمي قائلا: "التأهل للدوري الممتاز هو هدف كل شخص في ذلك النادي من اللاعبين والإدارة وللجماهير والكل يعمل من أجل ذلك الهدف".

وأكمل "التأهل مباشرة هو أفضل طريقة ننهي بها الموسم ولكن علينا القتال لتحقيق ذلك الأمر".

وشدد مدافع منتخب مصر "لكن الدوري صعب للغاية فأي فريق يستطيع الفوز على الفرق الأخرى والأمر ليس سهلا في كل المباراة فهذا واحد من أقوى خمس دوريات في العالم وأصعبهم".

وأردف "مؤخرا أعتقد أن الفريق يبلي بلاء حسنا ونقدم أداء جيدا لتحقيق نتائج إيجابية".

وانتقل حجازي للحديث عن تطور أسلوب لعب فريقه في بناء الهجمات من الخلف بدلا من الاعتماد على الكرات الطويلة قائلا: "نحاول إعطاء الفريق أفضل فرصة للعب بشكل جيد في الأمام".

وأكمل "تمرير الكرة لهم يعطي لاعبو الهحوم أفضل فرصة لإظهار إمكانياتهم، في بعض الأحيان نُعاقب بسبب ذلك النظام لكننا نسير بشكل جيد حاليا".

وعن مجاورة كريج داوسون في الدفاع قال: "أشعر بالراحة حينما ألعب إلى جانبه فنحن تشاركنا اللعب منذ نهاية الموسم الماضي وهو لديه خبرة كبيرة في ذلك النادي جراء وجوده هنا لثماني سنوات".

وأتم "يجب أن نحافظ على مرمانا خال من الأهداف خلال النصف الثاني من الموسم أكثر ونحن نتحدث في ذلك الأمر كثيرا لأنه سوف يسهل من مهمتنا في التأهل".

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