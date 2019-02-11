ليلة_الأبطال – مؤتمر سولشاير: غياب لاعبو سان جيرمان يصعب مهمتنا.. وأريد تكرار ما فعله فيرجسون

يؤمن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن غياب العديد من لاعبي باريس سان جيرمان عن مواجهة الشياطين الحُمر تصعب من مهمة فريقه خلال اللقاء.

ويستضيف يونايتد منافسه سان جيرمان غدا الثلاثاء في ملعب أولد ترافورد في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتحدث سولشاير في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الاثنين قائلا: "مضى وقتا طويلا منذ أن عاش أولد ترافورد ليلة كبيرة في دوري أبطال أوروبا مثل تلك، في المواجهتين الأخيرتين أقصي الفريق أمام ريال مدريد وبايرن ميونيخ".

وتابع "آخر ليلة كبيرة لي هنا كانت ضد روما في عام 2007 في دوري الأبطال وشاركت كبديل وخسرنا في الذهاب هناك 2-1 ولكن المدرب كان راضيا بسبب ثقته في كل الفريق".

وأردف "أريد من كل اللاعبين دخول مباراة الغد بثقة كبيرة مثل تلك الثقة التي أظهرها السير أليكس فيرجسون في كل اللاعبين في لقاء رما، أريد تكرار ذلك الأمر".

وعن غياب نيمار وتوماس مونييه وإدينسون كافاني عن لقاء الغد قال: "لا شك أن أي فريق سيتأثر بذلك ولكن هذا الأمر سيمنح اللاعبين الآخرين فرصة للمشاركة مما يصعب من مهمة التنبؤ بما سيفعلونه ونحن الآن في حالة تخمين كيف سيلعبون".

وتابع المدرب النرويجي حديثه "إن الحالة التي نعيشها حاليا تمنحنا أفضل فرصة في لقاء الغد فنحن مفعمون بالثقة ونبدو كفريق حقيقي وإن كان هناك أي وقت نتمنى فيه خوض مباراة كبيرة فهو الآن".

وعن التعادل ضد بيرنلي في وقت سابق بالدوري الإنجليزي وكون هذه المباراة الوحيدة التي لم يحقق فيها الفوز قال: "لازلت أشعر بخيبة أمل بسبب تلك المباراة وأثق أن كل اللاعبين كذلك ايضا".

وأردف "استمتعت بكل دقيقة وأنا هنا كمدرب لذلك الفريق والآن ندرك أن أمامنا تحديا كبيرا وكانت المعنويات منخفضة عقب لقاء ليفربول ولكن استجابتهم لي كانت مذهلة".

وأتم سولشاير "أخبرت اللاعبين إننا سنتحسن ونتطور للأفضل بشرط العمل ولايزال أمامنا الكثير من التدريبات القوية وأشياء أخرى تتطلب التخطيط والتفكير جيدا".

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