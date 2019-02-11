زاكيروني: هزيمة الإمارات أمام قطر تأثرت بالسياسة.. واختبرت وضعا أصعب في كوريا الشمالية

يعتقد ألبيرتو زاكيروني المدير الفني السابق لمنتخب الإمارات، أن الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها على يد قطر في نصف نهائي كأس آسيا 2019، شابها طابع سياسي.

المدرب الإيطالي فشل في قيادة الإمارات نحو اللقب القاري على أراضيها، ورحل فور انتهاء تعاقده مع توديع البطولة.

وتحدّث زاكيروني عن مغامرته الآسيوية إلى صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية: "أعتقد أن غضب الهزيمة كان ممزوجا بمشاكل سياسية متعلقة بالحصار المفروض على قطر، ولكن من خلال خبرتي في قارة آسيا، فإنني شعرت بتوتر وعدائية أكبر عندما ذهبت إلى كوريا الشمالية وقت تدريبي لليابان".

مضيفا: "في بيونجيانج، يمكنك أن تشعر بثقل الهواء في الفندق بالفعل مع وجود 4 أفراد شرطة في ملابس مدنية يتواجدون خارج غرفتك".

وأشاد زاكيروني بتطور القارة الآسيوية كرويا: "في آسيا يوجد الكثير من الاستمرار وكذلك المواهب التي تنمو، في كأس آسيا تواجد مدربين مثل (مارشيلو) ليبي مع الصين، (زفن جوران) إريكسون مع الفلبين، (كارلوس) كيروش مع إيران، (هيكتور) كوبر مع أوزبكستان، (خوان) بيتزي مع السعودية، وجميعهم ساعدوا على تطوير كل البلدان".

وواصل: "أعتقد أن المنتخبات الآسيوية ستكون حاضرة بشكل بارز في كأس العالم قبل نظيرتها الإفريقية. منتخب الهند على سبيل المثال فاجأني أكثر من أي منتخب آخر، تطور كثيرا ويمتلك العديد من المواهب".

الإمارات خسرت برباعية نظيفة أمام قطر في نصف النهائي، ومنتخب العنابي مضى ليتخطى اليابان في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليظفر باللقب الأول في تاريخه.

وزاكيروني أبدى إعجابه بالمشروع القطري: "قطر منتخب صغير ولكنه منظم، يرعى الشبان منذ سن صغيرة، يهتمون بالمواهب الأجنبية ويعملون على تطويرهم في أكاديمية للمستقبل موجودة بالدوحة، إنهم يخططون لكل شيء، يتمتعون بكثير من العزيمة والتركيز، كما أنهم يلعبون معا منذ سنوات، وكأنهم فريق نادٍ وليس منتخبا، وهذا الأمر ظهر جليا على أرض الملعب".

واختتم مبرزا الاختلافات الثقافية التي واجهها: "دائما ما أتأقلم على كافة الظروف، في الإمارات تكون التدريبات مرتبطة دوما بمواعيد الصلوات. العرب يذهبون إلى النوم في وقت متأخر، ولا يستيقظون لأجل الإفطار، مما اضطررني إلى طلب باستا من الطباخ، وبخلاف ذلك اعتبرت نفسي ضيفا، المكان الوحيد الذي لا أقبل فيه بأي تدخلات هو الملعب وعملي".

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