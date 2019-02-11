وزير الرياضة: لا مساس بالدوري.. لم أتحدث مع أحد على انفراد بهذا الشأن

الإثنين، 11 فبراير 2019 - 17:44

كتب : FilGoal

أشرف صبحي وزير الرياضة

نفى أشرف صبحي وزير الرياضة أي مزاعم بإلغاء الدوري المصري بسبب تنظيم كأس الأمم الإفريقية في يونيو المقبل.

وقال وزير الرياضة في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت": "إدارة بطولة الدوري بشؤونه الفنية من اختصاص الاتحاد المصري لكرة القدم".

وشدد: "نحن موقفنا ثابت، لا مساس ببطولة الدوري، لا يمكن تأجيل المسابقة أو خلافه بسبب تنظيم كأس الأمم الإفريقية".

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وأكد: "موقفنا ثابت ولم يتغيّر عما كان من قبل".

وأتم: "لم أتحدث مع أحد بشكل منفرد في هذا الشأن".

وكان فرج عامر عضو مجلس النواب ورئيس نادي سموحة، قد زعم عبر إذاعة "أون سبورت" أن الوزير قد "ألمح له باحتمالية إلغاء الدوري".

وأضاف عامر في تصريحاته الإذاعة: "بكل واقعية الأمور ستزداد صعوبة في الجولات الأخيرة من الدوري، ولن يكون هناك متسعا من الوقت لإقامة 3 أو 4 جولات خاصة بعد تأجيل لقاء الأهلي وبيراميدز".

وواصل: "امتداد الدوري سيؤدي إلى أزمة في اختيار الفرق التي ستشارك في بطولتي إفريقيا بالموسم الجديد".

وأتم فرج عامر: "كما أن استكمال المسابقة بعد كأس الأمم الإفريقية سيترتب عليه أزمات أيضا مع بدء الانتقالات الصيفية، وفي النهاية سيتم التضحية بالدوري".

وتستضيف مصر كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد أن سُحب التنظيم من الكاميرون، إذ تنطلق البطولة يوم 21 يونيو المقبل.

وكان عامر حسين مدير لجنة المسابقات قد صرّح في وقت سابق لـ Filgoal.com أن "إلغاء الدوري مستحيل، سيستمر حتى منتصف شهر أغسطس". (طالع التفاصيل)

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