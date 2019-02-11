#ليلة_الأبطال - ألفيش: لا يوجد مجال للأخطاء أمام يونايتد

الإثنين، 11 فبراير 2019 - 18:24

كتب : FilGoal

داني ألفيش

حذر داني ألفيش ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي من الوقوع في الأخطاء التي ارتكبها الفريق في مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وذلك قبل مواجهة مانشستر يونايتد.

وقال ألفيش في تصريحات لموقع ناديه: "تمكنا من خلق هوية لنا ولكن علينا أن نتعلم من الأخطاء التي وقعنا بها وعدم تكرارها".

وأضاف "لا يوجد مجال للخطأ الآن، في مرحلة المجموعات كان يمكن تجاوز الخطأ لتعدد المباريات كما حدث أمام ليفربول في الذهاب ثم التعويض في العودة".

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وأتم تصريحاته "يجب أن نهتم بكل التفاصيل الصغيرة لأنها تقود الفريق للتأهل، ونثق في قوتنا قبل مواجهة مانشستر يونايتد".

ويحل باريس سان جيرمان ضيفا على مانشستر يونايتد مساء غدا الثلاثاء بملعب أولد ترافورد، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

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