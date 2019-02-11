ليلة_الأبطال – مارسيال: هذا الفارق بين مورينيو وسولشاير.. ونتمنى بقائه معنا

تحدث أنتوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد عن الفارق بين مدرب الفريق الحالي أولي جونار سولشاير والسابق للشياطين الحُمر جوزيه مورينيو.

أنتوني مارسيال النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وقال مارسيال في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الاثنين للحديث عن مواجهة باريس سان جيرمان غدا الثلاثاء: "سولشاير يطلب مني الهجوم أكثر".

وأضاف "الآن لدينا مدرب بنهج مختلف ونحاول تطبيق ما يريده منا أعتقد أن اللعب بذلك الأسلوب أسهل لنا".

وشدد اللاعب الفرنسي "نحن سعداء بوجود سولشاير معنا ونتمنى بقائه مع الفريق ولكن القرار ليس بأيدينا".

وأردف "تسير الأمور بشكل رائع مع سولشاير فهو يثق بنا كثيرا ونحاول دائما مكافآته على ذلك، فهو وصل للنادي بالكثير من الثقة والإصرار وذلك يساعدنا دائما".

وانتقل مارسيال للحديث عن بول بوجبا زميله في الفريق قائلا: "هو لديه إمكانيات كبيرة وهو أحد أفضل اللاعبين في العالم وسيصبح الأفضل وهو الآن يثبت ذلك للجميع".

وأخيرا بسؤاله هل أصبح لديه المزيد ليقدمه مع يونايتد قال: "دائما يطلب مني المدرب الهجوم وأعتقد إنني حال نجاحي في تجاوز المدافع فسوف أسجل أهدافا أكثر".

ويستضيف يونايتد منافسه سان جيرمان غدا الثلاثاء في ملعب أولد ترافورد في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

شاهد من الذاكرة هاتريك لنيني لاعب سان جيرمان السابق

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