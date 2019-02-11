ليلة_الأبطال - دي ماريا: لم أحصل على الوقت الكافي مع مانشستر يونايتد

يرى أنخيل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب الأرجنتين أنه لم يحصل على الوقت الكافي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي ليُظهر مستواه المميز.

وانضم دي ماريا لصفوف مانشستر يونايتد عام 2014 قادما من ريال مدريد ولعب مع العملاق الإنجليزي لمدة موسم واحد فقط قبل أن يرحل صوب النادي الباريسي.

وقال دي ماريا: "لعبت لمدة عام واحد فقط مع يونايتد ولم تكن أفضل فترة في مسيرتي الكروية، أو لم أحظى بأفضل أوقاتي هناك".

وأضاف في تصريحات نقلها موقع France Bleu "كانت هناك أزمات بيني وبين المدرب في ذلك الوقت، ولكن تمكنت من الانتقال لصفوف سان جيرمان ومن خلاله استعدت نفسي مرة أخرى".

ويستعد دي ماريا للعودة مرة أخرى لملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر مساء غدا الثلاثاء، عندما يحل ضيفا رفقة فريقه سان جيرمان على مانشستر يونايتد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

دي ماريا البالغ من العمر 30 عاما لعب مع يونايتد 27 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل خلالهم 3 أهداف فقط.

بينما مع سان جيرمان لعب 153 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 60 هدفا.

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