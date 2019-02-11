مران الزمالك - كهربا ينتظم فى التدريبات.. ومشاركة النقاز ومحمد إبراهيم

انتظم محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي وشارك الثنائي حمدي النقاز ومحمد إبراهيم.

وجاء انتظام كهربا في التدريبات اليوم الاثنين، عقب حصوله علي راحة من قبل الجهاز الفني بقيادة كريستيانجروس المدير الفنى من التدريبات قبل لقاء النجوم الأخير بالدوري ليحصل على قسط من الراحة خوفا من الاجهاد.

كما شارك حمدي النقاز الظهير الأيمن للزمالك في التدريبات بشكل طبيعي عقب تعافيه من الإصابة التي عانى منها قبل مواجهة النجوم بالقدم.

وكان النقاز قد تعرض لآلام في القدم حرمته من مباراة النجوم في الدوري المصري.

كذلك شارك محمد إبراهيم بعد تعافيه من نزلة البرد التي عاني منها وكان اللاعب قد غاب هو الآخر عن مواجهة النجوم.

وخصص الجهاز الفني للفريق بقيادة كريستيان جروس المدير الفنى، فقرة تأهيلية خاصة علي هامش المران.

وقام جروس بتقسيم اللاعبين الي مجموعات تخوض تدريبات قوية بدنية وإطالات وبعض الفقرات التأهيلية والبدنية الأخرى، وذلك تحت قيادة شيخ بوزيان مدرب الأحمال وأيمن عبدالعزيز وأمير عزمي مدربي الفريق.

وقام الجهاز الفني للزمالك بإخضاع اللاعبين لبعض التدريبات التأهيلية والبرامج الخاصة للتغلب علي ضغط اللقاءات وعدم التعرض للاجهاد.

ويستعد الزمالك بداية من اليوم لمواجهة نصر حسين داي بعد غد فى الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية باستاد برج العرب فى الإسكندرية والمقررة إقامتها مساء الأربعاء المقبل.

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