كشف عمار حمدي لاعب الأهلي المعار إلى الاتحاد السكندري أنه لم يكن يعلم بوجود بند في عقده مع زعيم الثغر يمنع مشاركته ضد الأهلي.

وقال حمدي لـFilGoal.com: "عند إعارتي لم يخبرني أي مسؤول بذلك".

وأكمل "أتمنى أن يوافق رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب على الطلب الودي المقدم من رئيس الاتحاد السكندري محمد مصيلحي بمشاركتي ضد الأهلي".

وشدد "أتمنى أن أواجه أعظم نادي في إفريقيا، وبرغم عشقي وانتمائي للأهلي لكن لدي طموح مشروع بما إنني معار للاتحاد السكندري أن أسجل في شباكه".

ويبلغ حمدي من العمر 19 عاما، وانتقل من النصر إلى الأهلي الصيف الماضي.

وانتقل حمدي معارا لزعيم الثغر في يناير الماضي، وسجل هدفين وصنع مثلهما في مباراتين فقط بالقميص الأخضر.

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