بيان رسمي - المجلس الأعلى للإعلام يطعن ضد الحكم الصادر لرئيس الزمالك

الإثنين، 11 فبراير 2019 - 12:58

كتب : أحمد الخولي

مكرم محمد أحمد

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانا رسميا يؤكد فيه احترامه للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بخصوص رئيس الزمالك ويكشف طعنه على الحكم والاستمرار في الطرق القانونية.

وكان رئيس الزمالك قد حصل على حكم من القضاء الإداري يفيد بإلغاء عقوبة منعه من الظهور في وسائل الإعلام بسبب عدم قانونية ذلك.

وجاء بيان المجلس الأعلى للإعلام كالآتي: "نؤكد احترامنا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بخصوص الدعوى المقامة من رئيس الزمالك".

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وتابع "يهم المجلس أن يؤكد على استمرار التزامه بالطرق والإجراءات القانونية بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خاصة أن الحكم هو حكم أول درجة".

وأضاف البيان "المجلس لن يتوقف عن التحقيق في أية اتهامات لأي وسائل إعلامية تتعلق بقضايا الإعلام الرياضي والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وتأجير بعض القنوات لوقت دون الرجوع للمجلس بمخالفة القانون والاستمرار في استخدام اللغة البذيئة في التخاطب والحوار".

وشدد "هذه هي رسالة المجلس الأساسية والتي لن يتنازل عنها ومن أجلها صدر قانونه".

وواصل بيان المجلس الأعلى للإعلام "يبدي المجلس قلقه الشديد من كم الاحتقان الذي حدث بين جمهور ناديي الأهلي والزمالك نتيجة الممارسات الخاطئة من أطراف المشهد الرياضي والذي ينذر بمخاطر صعبة".

وجاء في نهاية البيان "كل ذلك يحفز المجلس على الإصرار على موقفه من التأكيد على خطورة هذا الموقف ويُلزم المجلس بممارسة مسؤولياته في إطار التزامه بالقوانين المنظمة لعمله".

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