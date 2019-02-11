رسميا – الإسماعيلي يلعب مبارياته على جهاز الرياضة العسكري

أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا للإسماعيلي، يخطره بلعب مبارياته على استاد جهاز الرياضة العسكري.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أغلقت استاد الإسماعيلية نظرا لاستضافته إحدى مجموعات كأس الأمم الإفريقية الصيف المقبل.

وبالتالي، يواجه الإسماعيلي النجوم يوم السبت المقبل كآخر مباراة يخوضها هذا الموسم على استاد الإسماعيلية.

وكان الجهاز الفني للإسماعيلي قد طلب اللعب على استاد الجيش الثالث الجديد في السويس، ولكن الموافقة الأمنية وصلت للنادي باللعب في جهاز الرياضة العسكري.

الإسماعيلي يحتل المركز العاشر في الدوري بـ24 نقطة.

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