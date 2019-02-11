سويلم يكشف عن مباراتين لن يلعب الأهلي فيهما بجماهيره

كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن وجود قرار أمني لن يتم تغييره مهما حدث بإقامة بعض المبارريات بدون جماهير للأهلي أو جمهور الأندية المنافسة له.

وقال سويلم في تصريحات لبرنامج كلام في الجون: "الأمن حدد مباريات للأهلي بدون جماهير سواء له أو للأندية المنافسة ولن يتم تغيير ذلك".

وتابع "هذا قرار أمني، ومن بين هذه المباريات مواجهتي الأهلي للزمالك والمصري البورسعيدي".

وشدد سويلم "هناك من يتربص ويستهدف الدولة المصرية وتنظيم كأس الأمم الإفريقية ومن بين ذلك الاستهداف مباريات الأهلي والزمالك تحديدا".

وأوضح "نعلم بوجود نية لاحداث حالة من الفوضى لضرب تنظيم مصر لكأس الأمم الإفريقية وهو ما لن يسمح بوقوعه أبدا".

وأتم "أطالب جميع الأندية بالتعقل ومراعاة المصلحة العليا للوطن على أي اعتبارات أخرى".

وكان الأهلي قد أصدر بيانه السبت الماضي وشدد فيه على عدم خوض المباريات القادمة إلا بحضور جماهيره وفقا للشروط التي تم الاتفاق عليها في السابق.

وشدد الأهلي في بيانه أنه في حال قام اتحاد الكرة باختيار ملاعب بديلة غير مسموح فيها بالحضور الجماهيري يجب على إدارة الاتحاد الحصول على التصريحات الأمنية اللازمة لحضور الجماهير.

وخاطب الأهلي اتحاد كرة القدم المصري من أجل تحديد الملاعب البديلة لملعب السلام المقرر غلقه من أجل الصيانة.

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