بعد مرور 26 جولة.. أين يقع صلاح بين أقرانه في الدوري الإنجليزي "أجويرو يهدد"

مباراة بعد أخرى، يقدم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول مع فريقه في الدوري الإنجليزي ما ينفى تماما الأقاويل التي وصفته بأنه لاعب الموسم الواحد.

صلاح فرض نفسه على عناوين الأخبار بتألقه مع ليفربول بتسجيل 17 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى الآن.

أرقام صلاح توضح تفوقه الهجومي على أقرانه في معظم فرق الدوري الإنجليزي.

ويستعرض FilGoal.com أرقام صلاح مقارنة بأفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي حتى الجولة 26.

أكثر من سجل حتى الآن

1- محمد صلاح (17 هدفا)

1- سيرجيو أجويرو (17 هدفا)

3- بيير إيمريك أوباميانج (15 هدفا)

4- هاري كين (14 هدفا)

5- إدين هازارد (12 هدفا)

5- ساديو ماني (12 هدفا)

5- رحيم ستيرلنج (12 هدفا)

أكثر من صنع الأهداف

1- إيدن هازارد (10 أهداف)

2- ريان فريزر (9 أهداف)

2- رحيم ستيرلنج (9 أهداف)

2- كريستيان إريكسن (9 أهداف)

2- ليروي ساني (9 أهداف)

6- بول بوجبا (8 أهداف)

7- محمد صلاح (7 أهداف)

أكثر من سدد على المرمى

1- محمد صلاح (43 تسديدة)

2- بول بوجبا (42 تسديدة)

3- هاري كين (37 تسديدة)

أكثر من سدد الكرات بشكل عام

1- ألكسندر ميتروفيتش (91 تسديدة)

2- محمد صلاح (87 تسديدة)

3- سيرجيو أجويرو (84 تسديدة)

4- بول بوجبا (79 تسديدة)

5- هاري كين (77 تسديدة)

أكثر المشاركات في الدوري الإنجليزي

نجم منتخب مصر ضمن 39 لاعبا شاركوا في كل المباريات الـ26 حتى الآن.

أكثر من شارك في الدوري الإنجليزي (عدد الدقائق)

1- هناك 15 لاعبا شاركوا في كامل دقائق مباريات فرقهم بالجولات الـ26.

39- صلاح لعب 2207 دقيقة.

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