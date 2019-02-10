الذكرى التسعين لانطلاق الدوري الإسباني.. لن تصدق هوية الحارس الذي تلقى أول هدف

في يوم الأحد الموافق 10 فبراير 1929، ظهر الدوري الإسباني للنور للمرة الأولى على الإطلاق.

اليوم يوافق الذكرى رقم 90 لانطلاق منافسات الدوري الإسباني، المسابقة التي توقفت لاحقا لـ 3 سنوات بين 1936 و1939 لدواعي الحرب الأهلية الدموية، قبل أن تُستأنف لاحقا بلا انقطاع.

الموسم الأول انطلق في فبراير 1929، وانتهى في نفس العام بشهر يونيو، وهو الموسم الوحيد الذي بدأ وانتهى في نفس العام الميلادي.

دعونا نعود لتفاصيل اليوم الأول على الإطلاق في الدوري الإسباني.

أول مباراة لُعبَت في تاريخ المسابقة، شهدت استضافة إسبانيول لـ ريال يونيون على ملعب ساريا، ليكون ملعب الفريق الكتالوني هو أول ملعب يظهر في الدوري الإسباني.

El resultado final fue de 3 a 2. ¡Pitus Prat ha pasado a la historia como el autor del primer gol de la historia de @LaLiga! Oramas marcó un doblete para firmar la victoria y cerrar el marcador.#RCDE | #Volem | #EspanyoldeBarcelona | #RCDEHistory pic.twitter.com/k6VvVoJtPE — RCD Espanyol (@RCDEspanyol) February 10, 2019

المباراة انتهت بفوز أصحاب الأرض 3-2، والهدف الأول سُجل بواسطة خوسيه برات لاعب إسبانيول.

المعلومة الطريفة على هذا الصعيد، أن حارس مرمى ريال يونيون في هذه المباراة، والذي تلقى أول أهداف الدوري الإسباني على الإطلاق، هو أنطونيو إيمري، جد أوناي إيمري المدير الفني الحالي لـ أرسنال.

لويس ريجيرو لاعب ريال يونيون سجّل هدفين في تلك المباراة، ليكون صاحب الثنائية الأولى في تاريخ المسابقة.

اليوم الأول من الدوري الإسباني شهد أيضا انتصار أتليتكو مدريد على مضيفه أريناس دي جيتشو بنتيجة 3-2، وهي مباراة شهدت تسجيل ألفونسو أولاسو لاعب أتليتكو لهدف في شباك فريقه، أول هدف عكسي في تاريخ المسابقة.

كما لم يضطر عشاق المسابقة للانتظار كثيرا قبل مشاهدة دربي الباسك بين ريال سوسيداد وأتليتك بلباو، مباراة انتهت بالتعادل 1-1 بين الجارين المناضلين في اليوم الأول للدوري الإسباني.

أما المباراة الرابعة باليوم الأول، فكانت بين ريال مدريد ويوروبيا، وانتهت بفوز الفريق العاصمي 5-0، سجّل منهم خايمي لازكانو 4 أهداف، وهو أول سوبر هاتريك في تاريخ الدوري الإسباني.

مباراة واحدة من الجولة الأولى لم تُلعَب في 10 فبراير 1929، ولُعبت يوم الثلاثاء 12 فبارير، وهي مواجهة برشلونة أمام راسينج سانتاندير، وانتهت بفوز برشلونة 2-0.

لاحقا سيتمكن برشلونة من حسم لقب الدوري في الجولة الأخيرة على حساب ريال مدريد في سيناريو مثير.

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