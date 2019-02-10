خاص الإسماعيلي لـ في الجول: على الكل أن يتعلم مما حدث.. نشكر الكاف والاتحاد المصري

الأحد، 10 فبراير 2019 - 21:23

كتب : ياسر الشريف

مازيمبي - الإسماعيلي - الصور من الموقع الرسمي للإسماعيلي

تحدث إبراهيم فارس عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي عقب عودة فريقه لبطولة دوري أبطال إفريقيا من جديد، ليشكر الاتحاد الإفريقي والمصري على ما حدث.

وقال عضو إدارة الإسماعيلي: "على الكل أن يتعلم مما حدث".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "يجب أن يعلم الكل بضرورة عدم تكرار ما حدث".

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وتابع "أشكر الاتحاد الإفريقي "الكاف" على تفهم صحة موقفنا. وأشكر الاتحاد المصري على مساندته لنا".

وأكمل حديثه قائلا: "الخطوة التالية الآن تتعلق بالتنسيق مع الاتحاد المصري بشأن خوض الدراويش لمبارياته الإفريقية بجانب المحلية".

الإسماعيلي عاد من جديد لدوري أبطال إفريقيا بعدما قبل الاتحاد الإفريقي "الكاف" الاستئناف المقدم من الدراويش.

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