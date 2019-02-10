تحدث أحمد قناوي المدرب العام لفريق الإسماعيلي عقب عودة فريقه لبطولة دوري أبطال إفريقيا من جديد، مشيرا إلى "ما حدث هو إنصاف للنادي ولجماهيره".

وقال قناوي: "العودة الإفريقية تتطلب من البداية أن يتم مراعاة جدول الإسماعيلي في الدوري".

وأضاف في تصريحاته عبر FilGoal.com "يجب أن يكون هناك حالة من التنسيق بين الجدول الإفريقي والجدول المحلي".

وواصل "عانينا الفترة السابقة من الإجهاد والضغط على اللاعبين بسبب توقيتات المباريات. يجب أن يتم مراعاة ذلك في الفترة المقبلة".

وأكمل حديثه قائلا: "الوصول للدور المقبل من بطولة إفريقيا هو هدفنا الآن. الأمل مازال موجودا وهذا ما نهدف لتحقيقه".

وأشار "أطالب جماهير الإسماعيلي بمساندة الجماهير للاعبين مع مراعاة عامل الخبرة القليل في الفريق"

الإسماعيلي عاد من جديد لدوري أبطال إفريقيا بعدما قبل الاتحاد الإفريقي "الكاف" الاستئناف المقدم من الدراويش.

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