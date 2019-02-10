ضربة جديدة.. باريس سان جيرمان يعلن غياب مونييه أمام يونايتد

الأحد، 10 فبراير 2019 - 17:43

كتب : FilGoal

توماس مونييه - باريس سان جيرمان

توالت الأخبار السيئة على كتيبة باريس سان جيرمان. توماس مونييه الظهير الأيمن للفريق لن يشارك أمام مانشستر يونايتد.

باريس سان جيرمان أصدر بيانا رسميا اليوم الأحد ليكشف من خلاله غياب مونييه أمام يونايتد.

وأشار النادي الباريسي إلى "مونييه يعاني من ارتجاج طفيف ويحتاج لراحة سلبية لمدة أسبوع".

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مونييه سيخضع لفحوصات طبية جديدة نهاية هذا الأسبوع، مما يؤكد غيابه عن موقعه يوم الثلاثاء.

باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة مانشستر يونايتد على ملعب الأخير في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

النادي الباريسي تلقى ضربة أولى موجعة بعدما تأكيد غياب البرازيلي نيمار عن مواجهة يونايتد.

والآن تلقى ضربة ثانية بعد اقتراب إديسون كافاني من الغياب أمام يونايتد بسبب الإصابة أيضا.

الضربة الثالثة هي مونييه. الظهير الأيمن البلجيكي سيغيب أيضا عن مواجهة كتيبة أولى جونار سولشاير.

يونايتد استفاق بأفضل طريقة ممكنة عقب رحيل جوزيه مورينيو. حقق 8 انتصارات من أصل 9 خاضها الفريق تحت قيادة سولشاير في كل البطولات.

رصيد يونايتد في الدوري الإنجليزي وصل لـ 51 نقطة في المركز الرابع.

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