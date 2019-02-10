تشكيل القمة – سيتي وتشيلسي بكل القوة الضاربة.. دي بروين وإيجوايين أساسيان

قمة نارية منتظرة تشهد مشاركة كل القوة الضاربة في صفوف الفريقين. مانشستر سيتي يواجه تشيلسي.

مانشستر سيتي يواجه تشيلسي في قمة الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي.

بيب جوارديولا المدير الفني لـ سيتي يعتمد على سيرخيو أجويرو في خط الهجوم وخلفه بيرناردو سيلفا وكيفين دي بروين ولوري ساني.

خلف رباعي الهجوم، يتواجد الثنائي فيرناندينيو وجوندوجان.

وفيما يلي تشكيل سيتي بالكامل:

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: ووكر – ستونز – لابورتي – زينشينكو.

الوسط الدفاعي: فيرناندينيو – جوندوجان.

الوسط الهجومي: ساني – دي بروين – سيلفا.

الهجوم: أجويرو.

على الجانب الآخر يعتمد ماوريسيو ساري المدير الفني لـ تشيلسي على جونزالو إيجوايين في خط الهجوم.

إيجوايين يقود الهجوم وخلفه إدين هازارد وبيدرو وروس باركلي.

نجولو كانتي بجانب جورجينيو.

وفيما يلي تشكيل تشيلسي بالكامل:

حراسة المرمى: كيبا.

الدفاع: أزبيليكويتا – روديجير – دافيد لويز – ألونسو.

الوسط الدفاعي: جورجينيو – كانتي.

الوسط الهجومي: باركلي – هازارد – بيدرو.

الهجوم: إيجوايين.

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