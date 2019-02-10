نجم توتنام السابق: تغيير مركز صلاح جعل ليفربول يظهر بشكل أفضل

أشاد جيرمن جيناس لاعب توتنام السابق بقرار يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بشأن المركز الذي لعب فيه نجمنا المصري محمد صلاح في مباراة الفريق ضد بورنموث.

صلاح سجل هدفا في انتصار الفريق على ضيفه بورنموث بنتيجة 3-صفر يوم السبت في الجولة 26 للدوري الإنجليزي.

وقال جيناس في عموده بجريدة ديلي ميل: "لقد استمتعت حقا برؤية محمد صلاح على اليمين مع دخول روبرتو فيرمينو لمركز المهاجم الصريح".

وأضاف "لقد لعب صلاح كمهاجم صريح في الآونة الأخيرة ، لكن إعادته لمركز الجناح الأيمن أخرج المستوى الأفضل من الفريق بأكمله".

وواصل "يورجن كلوب حصل على نسخة أفضل من صلاح، ونسخة أفضل من فيرمينو، ليحصل على أداء أفضل بشكل عام".

وأسهب في الإشادة بالدولي المصري "صلاح كان رائعا أمام بورنموث. ولكن تأثيره على المباراة ككل كان العامل الأكثر أهمية".

وأردف لاعب توتنام السابق "لهذا السبب أفضل رؤية صلاح في مركز الجناح الأمين".

واستعاد ليفربول صدارة الدوري موسعا الفارق إلى 3 نقاط مع منافسه اللدود مانشستر سيتي الذي يواجه تشيلسي يوم الأحد في لقاء مرتقب.

وتعافى ليفربول بعد فقدانه لأربعة نقاط في سباق الدوري بالتعادل مع ليستر سيتي ووست هام يونايتد مما منح الفرصة لسيتي حامل اللقب للاقتراب من القمة.

اقرأ أيضا

الأهلي لـ في الجول: مواجهة بيراميدز نهاية فبراير؟ قراراتنا واضحة.. على الكل تحمل مسؤولياته

خبر في الجول – الجهاز الفني لـ الزمالك يتجه لمنح حفني المزيد من الدقائق

صورة - هل هذا محمد صلاح الذي نعرفه؟

رسميا - غياب سعد سمير عن رحلة تنزانيا

مستشار الأهلي القانوني يجيب لـ في الجول: لماذا لا يمكن التراجع عن شكوى السعيد وأهلي جدة