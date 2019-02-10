كرة يد - الأهلي يفاوض الشارقة الإماراتي لضم علي زين في السوبر الإفريقي

الأحد، 10 فبراير 2019 - 15:52

كتب : FilGoal

علي زين نجم منتخب مصر لليد

بدأ الأهلي مفاوضات رسمية مع نادي الشارقة الإماراتي للحصول على خدمات علي زين لاعب المنتخب المصري على سبيل الإعارة لتدعيم الفريق خلال مواجهة السوبر الإفريقي.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي بالمغرب خلال شهر أبريل المقبل ويتأهل الفائز إلى كأس العالم للأندية المقرر إقامته بالسعودية.

وقال رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي: "بدأنا مفاوضات رسمية مع الشارقة الإماراتي للحصول على خدمات علي زين للمشاركة في السوبر الإفريقي".

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وتابع "ننتظر الرد النهائي من جانب مسؤولي الشارقة خاصة وأن اللاعب رحب بشدة للانضمام إلى الفريق بعد المشاركة في بطولة آسيا للأندية".

وأوضح عبد القادر "يتبقى فقط حسم الأمور بين الناديين ويقود المفاوضات عمر شوقي رئيس جهاز كرة اليد بالنادي".

ويضم فريق الأهلي 8 لاعبين دوليين شاركوا في صفوف المنتخب المصري ببطولة العالم الأخيرة وهم محمد عصام الطيار وإسلام حسن وإبراهيم المصري وعمر حجاج وعمر الوكيل بكار وأحمد خيري وعبد الرحمن فيصل بجانب التونسي يوسف معرف.

وشدد عبد القادر "عقدت أكثر من جلسة مع السلوفيني نيكولا ماركوفيتش المدير الفني للفريق لتلبية كافة طلباته وهناك اتجاه لتدعيم بعض المراكز التي طلبها مثل مركز الظهير الأيمن على أن يتم قيد الصفقات الجديدة في المواعيد المحددة من جانب الاتحاد الإفريقي".

وأتم تصريحاته "سياسة النادي لدعم فرق النادي بأفضل العناصر التي تأتي انطلاقا من الرغبة في الحصول على كافة البطولات".

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