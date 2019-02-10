عبد الحفيظ: بنسبة كبيرة.. سعد سمير سيكون جاهزا لمباراة الأهلي والإنتاج

الأحد، 10 فبراير 2019 - 15:01

كتب : FilGoal

سعد سمير - الأهلي

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي جاهزية مدافع الفريق سعد سمير لمباراة الإنتاج الحربي، يوم السبت المقبل.

سعد سمير

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال عبد الحفيظ عبر الموقع الرسمي للأهلي: "سعد سمير يُعاني من آلام بسيطة في العضلة الضامة تسببت في عدم سفره في اللحظات الأخيرة مع بعثة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا بدوري الأبطال".

وأوضح مدير الكرة "إصابة سعد سمير بسيطة ولا تدعو للقلق، اللاعب سيكون متواجدا بنسبة كبيرة في قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي بالدوري الممتاز السبت المقبل".

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وأشار عبد الحفيظ إلى أن "الجهاز الفني فضّل عدم اصطحاب سعد سمير مع البعثة لتنزانيا في اللحظات الأخيرة؛ بسبب هذه الإصابة حتى لا تتفاقم، اللاعب يؤدي برنامجا علاجيا حاليًا بالقاهرة".

وبذلك تضم قائمة الأهلي ياسر إبراهيم ورامي ربيعة في مركز الدفاع بجانب أيمن أشرف الذي يؤدي في نفس المركز.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد 7 نقاط جمعها الفريق من الفوز على فيتا كلوب وسيمبا التنزاني والتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري.

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