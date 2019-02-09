بالفيديو – حجازي يصنع هدف انتصار وست بروميتش أمام ستوك

السبت، 09 فبراير 2019 - 21:52

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - وست بروميتش ألبيون

صنع أحمد حجازي هدف انتصار وست بروميتش ألبيون على ستوك سيتي في الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى.

هدف انتصار وست بروميتش ألبيون جاء عن طريق دوايت جايل في الدقيقة 25.

ركلة حرة نُفذت لـ حجازي الذي استقبلها بلمسة واحدة ليرسل عرضية من داخل منطقة الجزاء لـ جايل الذي حولها برأسه في الشباك.

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وشارك حجازي في المباراة بالكامل ليقود فريقه للانتصار.

ووصل وست بروميتش ألبيون للنقطة 53 من 30 مباراة.

بينما تجمد رصيد ستوك سيتي عند النقطة 38 في المركز الـ 17.

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