لمسة واحدة تكفي.. حفني يعود ويسجل للزمالك فور دخوله الملعب

ثلاث دقائق فقط كانوا كافيين. شارك أيمن حفني كبديل، فسجل هدف تقدم الزمالك فورا.

سجل أيمن حفني هدف الزمالك الأول في شباك النجوم بعد ثلاث دقائق فقط من مشاركته كبديل.

وشارك حفني بديلا في الدقيقة الـ69 بدلا من إبراهيم حسن. وفي الدقيقة الـ72 انطلق حميد أحداد بالكرة من الجهة اليسرى، ليتعرض لإعاقة وتذهب الكرة لأوباما الذي يرسل عرضية قوية، قابلها حفني بلمسة في المرمى مسجلا هدفه الأول هذا الموسم.

الهدف هو الأول لحفني هذا الموسم مع الزمالك، والذي لم يشهد مشاركات كثيرة.

وشارك صاحب الـ33 عاما في مباراتين فقط هذا الموسم بالدوري باحتساب مباراة اليوم، بجانب مباراتين أخرتين في كأس مصر، صنع فيهما هدفين.

من جهة أخرى، يعد الهدف هو الثاني لـ"الحاوي" كما يلقبه جمهور الزمالك، في شباك عصام الحضري. الهدف السابق كان بقميص مصر للمقاصة في شباك الزمالك حين كان الحضري حارسا للقلعة البيضاء، وفاز الزمالك حينها بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

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