بوجبا: الأجواء الجيدة تساعد الفريق.. وسولشاير قادر على منح الثقة والمتعة للجميع

السبت، 09 فبراير 2019 - 17:05

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - فولام

الأجواء الجيدة والثقة التي تُمنح قادران على صنع انتفاضة مانشستر يونايتد بحسب ما يرى بول بوجبا لاعب وسط الفريق.

يونايتد ضرب فولام بثلاثية نظيفة سجل بوجبا منها هدفين، ليصعد الشياطين الحمر للمركز الرابع مؤقتا. المعجزة تحققت بعد شهرين؟

وقال بوجبا بعد المباراة: "أعتقد أننا خضنا بعض المباريات السابقة التي قدمنا فيها أداء أفضل ولم نفز بثلاث أهداف، في الشوط الأول لم نسيطر بشكل جيد ولكننا سجلنا هدفين ثم بعد ذلك سجلنا الثالث وسيطرنا على اللقاء".

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وأضاف لبي بي سي "دائما ما أقول إن لعبنا معا وهاجمنا معا ودافعنا معا فهذا سيساعدنا. الأجواء الجيدة تساعد الفريق، وبالنسبة لي فإن التواجد بالقرب من منطقة الجزاء يساعدني على الحصول على فرص أكثر والتسجيل".

وانتقل للإشادة بمدربه أولي جونار سولشاير "أعتقد أنه يتعامل على سجيته. لا يأخذ رد فعل ويمنح الثقة والمتعة للجميع".

وأتم "الطريق مازال طويلا، ومازال هناك مباريات كبيرة، المواجهة المقبلة أمام باريس سان جيرمان ثم بعد ذلك سنحاول مواصلة حصد الثلاث نقاط في الدوري".

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