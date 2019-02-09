بالفيديو - المعجزة تحققت بعد شهرين؟ يونايتد يحتل المركز الرابع مؤقتا بعد انتصاره ضد فولام

السبت، 09 فبراير 2019 - 16:41

كتب : FilGoal

بول بوجبا - أنتوني مارسيال - يونايتد - فولام

توالت انتصارات مانشستر يونايتد مع مدربه الجديد أولي جونار سولشاير، هذه المرة كان على حساب فولام ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

مانشستر يونايتد خاض حتى الآن 9 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز مع سولشاير، فاز في 8 وتعادل مباراة.

لم يدخل الشياطين الحمر جهدا مع بداية المباراة، وتواصل الضغط بعد تمريرة رائعة من أنطوني مارسيال لتصل الكرة إلى بول بوجبا الذي يسكنها ببراعة في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول.

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تواصل أداء مارسيال الرائع سواء منذ بداية تولي سولشاير المهمة أو خلال مواجهة فولام، ليسجل هدفا رائعا في الدقيقة 23.

استمر ضغط الشياطين الحمر حتى نهاية الشوط الأول، وبالطريقة التي كان يلعب بها يونايتد، لم يبد واضحا أن فولام قادر على العودة.

وفي الدقيقة 65 من عمر اللقاء، قام لي مارشاند باعتراض خوان ماتا ليحتسب الحكم ركلة جزاء أسكنها بول بوجبا في الشباك بأريحية.

وكاد لي مارشاند أن يتسبب في هدف آخر لصالح يونايتد، بعدما أخطأ في إبعاد الكرة برأسه في الدقيقة 75 لتصل إلى أليكسيس سانشيز الذي سدد لكن سيرخيو ريكو حارس فولام يتصدى للكرة.

جوزيه مورينيو المدرب السابق لمانشستر يونايتد قال في وقت سابق "سيتطلب الأمر معجزة تقريبا لكي يتواجد يونايتد ضمن الأربعة الكبار هذا الموسم". بهذا الفوز نجح الشياطين الحمر في التواجد في المركز الرابع مؤقتا برصيد 51 نقطة لتحقق المعجزة سريعا بعد مدة شهرين تقريبا من تصريحات مدربه السابق.

وتجمد رصيد فولام عند 17 نقطة في المركز الـ19 من جدول ترتيب الدوري.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز

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