ميدو يقفز بـ الوحدة للمركز الخامس بانتصار على الرائد.. مشاركة عواد وعطوة

السبت، 09 فبراير 2019 - 16:54

كتب : FilGoal

ميدو - الوحدة

انتصر فريق الوحدة على الرائد بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ 19 من الدوري السعودي.

محترفنا المصري محمد عواد شارك في المباراة بالكامل مع الوحدة، نفس حال محمد عطوة الذي لعب المباراة بالكامل مع الرائد.

وغاب كاسونجو كابونجو عن صفوف الوحدة بسبب الإصابة.

أخبار متعلقة

ميدو: من الصعب وجود الوحدة في المربع الذهبي.. وحلمي قيادة منتخب مصر تحت قيادة ميدو وبمشاركة عواد وكاسونجو.. الوحدة يفرط في الفوز ضد الحزم لاسارتي: فوجئت بالقوة الشرائية لبيراميدز.. لكن المال لا يصنع وحده فريقا كبيرا ميدو: الله وحده يعلم لماذا لا يحرس عواد مرمى منتخب مصر

الرائد تقدم أولا عن طريق مبويو لومبي في الدقيقة 11، قبل أن يقلب الوحدة النتيجة لصالحه بثلاثية.

ريناتو شافيز تعادل لـ الوحدة في الدقيقة 29 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

في الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 52 سجل فواز الصقور الهدف الثاني بعد لعبة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وفي اللحظات الأخيرة عندما اندفع فريق الرائد بهدف تعديل النتيجة، خرج حارس مرمى الرائد في ركلة ركنية لفريقه ساعيا لإنقاذ فريقه.

ولكن الفرصة تحولت لمرتدة لفريق الوحدة ليسجل ماركوس جاليرمي الهدف الثالث القاتل في مرمى الرائد.

انتصار الوحدة تحت قيادة أحمد حسام "ميدو" رفع رصيده للنقطة 31 ليقفز في المركز الخامس.

بينما تجمد رصيد الرائد عند النقطة 23 في المركز العاشر.

اقرأ أيضا:

الأهلي يرد عبر في الجول على عمل الحكم الخامس للقاء الحدود في أكاديمية النادي

اتحاد الكرة يجيب.. ماذا لو السندبيسي يعمل في أكاديمية لا تتبع الأهلي؟

خبر في الجول – اتحاد الكرة يحقق فورا في واقعة الحكم الخامس.. وعقوبات قد تصل للجميع

عبد الفتاح عن عمل السندبيسي بأكاديمية الأهلي لـ في الجول: إذا ثبت ذلك فيستحق شطبه

مواجهة عمرها 24 عاما.. الزمالك يتحدى الحضري للمرة 36

في السعودية في المحترفين ميدو الوحدة الرائد

نرشح لكم

أخر الأخبار

10 رسائل من القيعي.. أزمة اتحاد الكرة وصفقات الصيف و"نادي الدولة" ساعة | الدوري المصري
تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 10-2-2019 والقنوات الناقلة.. قمة إنجليزية نارية ساعة | الدوري المصري
عامر حسين: تأجيل مباراة بيراميدز والأهلي ليس بسبب بيان الأهلي.. وهذا موقف لقاء الكأس وبطولة السوبر ساعة | الدوري المصري
بالفيديو – الصحوة مستمرة بفوز ثان على التوالي.. ويسكا يهزم جيرونا بثنائية ويقترب من مراكز البقاء 2 ساعة | أوروبا
بيراميدز: العاصي أشرف على تجديد معلول.. هل علمتم الآن أننا لا نُحارب أحدا 2 ساعة | الدوري المصري
بالفيديو - إنتر يسقط بارما ويفوز لأول مرة في الدوري منذ 42 يوما 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – ما دار بين شوبير ورئيس الزمالك في اجتماع اتحاد الكرة 2 أمير مرتضى يرد على تصريح "كتاكيت" لعبد الحفيظ: لا تركز في قصف الجبهات 3 "أمن ملعب وست هام سمع الهتاف العنصري ضد صلاح ولم يفعل شيئا" 4 تركي آل الشيخ: هذه الصفقات التي وعدت الأهلي بها.. محمد إبراهيم من بينهم

قد ينال إعجابك