ميدو يقفز بـ الوحدة للمركز الخامس بانتصار على الرائد.. مشاركة عواد وعطوة

انتصر فريق الوحدة على الرائد بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ 19 من الدوري السعودي.

محترفنا المصري محمد عواد شارك في المباراة بالكامل مع الوحدة، نفس حال محمد عطوة الذي لعب المباراة بالكامل مع الرائد.

وغاب كاسونجو كابونجو عن صفوف الوحدة بسبب الإصابة.

الرائد تقدم أولا عن طريق مبويو لومبي في الدقيقة 11، قبل أن يقلب الوحدة النتيجة لصالحه بثلاثية.

ريناتو شافيز تعادل لـ الوحدة في الدقيقة 29 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

في الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 52 سجل فواز الصقور الهدف الثاني بعد لعبة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وفي اللحظات الأخيرة عندما اندفع فريق الرائد بهدف تعديل النتيجة، خرج حارس مرمى الرائد في ركلة ركنية لفريقه ساعيا لإنقاذ فريقه.

ولكن الفرصة تحولت لمرتدة لفريق الوحدة ليسجل ماركوس جاليرمي الهدف الثالث القاتل في مرمى الرائد.

انتصار الوحدة تحت قيادة أحمد حسام "ميدو" رفع رصيده للنقطة 31 ليقفز في المركز الخامس.

بينما تجمد رصيد الرائد عند النقطة 23 في المركز العاشر.

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