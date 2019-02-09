ميدو يقفز بـ الوحدة للمركز الخامس بانتصار على الرائد.. مشاركة عواد وعطوة
السبت، 09 فبراير 2019 - 16:54
كتب : FilGoal
انتصر فريق الوحدة على الرائد بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ 19 من الدوري السعودي.
محترفنا المصري محمد عواد شارك في المباراة بالكامل مع الوحدة، نفس حال محمد عطوة الذي لعب المباراة بالكامل مع الرائد.
وغاب كاسونجو كابونجو عن صفوف الوحدة بسبب الإصابة.
الرائد تقدم أولا عن طريق مبويو لومبي في الدقيقة 11، قبل أن يقلب الوحدة النتيجة لصالحه بثلاثية.
الهدف الأول لنادي #الرائد سجله اللاعب مبويو لومبي في الدقيقة 11
الرائد 1 : 0 الوحدة
#دوري_كأس_الامير_محمد_بن_سلمان
#دوري_بلس pic.twitter.com/GFA9iVjxWT— دوري بلس (@dawriplusksa) February 9, 2019
ريناتو شافيز تعادل لـ الوحدة في الدقيقة 29 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.
الهدف الأول لنادي #الوحدة سجله اللاعب ريناتو شافيز في الدقيقة 29
الرائد 1 : 1 الوحدة
#دوري_كأس_الامير_محمد_بن_سلمان
#دوري_بلس pic.twitter.com/WgDBG4Lmm7— دوري بلس (@dawriplusksa) February 9, 2019
في الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 52 سجل فواز الصقور الهدف الثاني بعد لعبة رائعة من داخل منطقة الجزاء.
الهدف الثاني لنادي #الوحدة سجله اللاعب فواز الصقور في الدقيقة 52
الرائد 1 : 2 الوحدة
#دوري_كأس_الامير_محمد_بن_سلمان
#دوري_بلس pic.twitter.com/tvmymBmQOW— دوري بلس (@dawriplusksa) February 9, 2019
وفي اللحظات الأخيرة عندما اندفع فريق الرائد بهدف تعديل النتيجة، خرج حارس مرمى الرائد في ركلة ركنية لفريقه ساعيا لإنقاذ فريقه.
ولكن الفرصة تحولت لمرتدة لفريق الوحدة ليسجل ماركوس جاليرمي الهدف الثالث القاتل في مرمى الرائد.
انتصار الوحدة تحت قيادة أحمد حسام "ميدو" رفع رصيده للنقطة 31 ليقفز في المركز الخامس.
بينما تجمد رصيد الرائد عند النقطة 23 في المركز العاشر.
اقرأ أيضا:
الأهلي يرد عبر في الجول على عمل الحكم الخامس للقاء الحدود في أكاديمية النادي
اتحاد الكرة يجيب.. ماذا لو السندبيسي يعمل في أكاديمية لا تتبع الأهلي؟
خبر في الجول – اتحاد الكرة يحقق فورا في واقعة الحكم الخامس.. وعقوبات قد تصل للجميع
عبد الفتاح عن عمل السندبيسي بأكاديمية الأهلي لـ في الجول: إذا ثبت ذلك فيستحق شطبه