أجندة الأهلي السبت - اجتماع مجلس الإدارة الطارئ.. واستعدادات السفر لتنزانيا

السبت، 09 فبراير 2019 - 11:00

كتب : FilGoal

مجلس إدارة الأهلي

اجتماع طارئ لمجس إدارة النادي الأهلي ينعقد اليوم السبت للرد على ما حدث في اجتماع اتحاد الكرة الأخيرة. ليس ذلك فقط، هناك أشياء أخرى بانتظار جماهير الأحمر.

FilGoal.com يقدم لكم أجندة يوم السبت داخل النادي الأهلي.

1) يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريباته اليوم استعدادا للسفر الى تنزانيا لخوض مباراة سيمبا في جولة الاياب لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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ويتدرب الفريق في العاشرة والنصف صباحا على ملعب التتش ، فيما تقلع طائرة الفريق في العاشرة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة لخوض المباراة بعد الفوز في الذهاب بخماسية على ملعب برج العرب.

2) يعقد مجلس إدارة النادي إجتماعا هاما في الرابعة عصر اليوم للرد على ما جرى في اجتماع إتحاد الكرة الأخير.

3) يخوض الفريق الأول لكرة السلة مباراة هامة للغاية أمام فريق فيروفيارو الموزمبيقي في ثاني جولات دور الستة عشر من بطولة أفريقيا للأندية ،الأفروليج.

ويسعى الفريق الى الفوز لتعويض خسارته أمام فريق أول أغسطس الأنجولي أمس ، حتى يتمكن من الإستمرار في المنافسة على التأهل لدور الثمانية ، وتقام المباراة في الثامنة والنصف مساءا اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل.

4) يلتقي فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٧ اليوم السبت على ملعبه بمدينة نصر مع فريق حرس الحدود، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن الجولة الـ٢١ من دوري الجمهورية للشباب.

ويحتل الأهلي صدارة الترتيب، برصيد ٤٨ نقطة، بعدما نجح في تحقيق الفوز ١٥ مرة هذا الموسم، مقابل التعادل في ٣ مباريات، ولم يتلق أية هزيمة، وسجل الفريق الأحمر خلال مبارياته ٤٣ هدفاً وتلقت شباكه ١١ هدفاً.

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