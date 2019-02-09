أجندة الأهلي السبت - اجتماع مجلس الإدارة الطارئ.. واستعدادات السفر لتنزانيا

اجتماع طارئ لمجس إدارة النادي الأهلي ينعقد اليوم السبت للرد على ما حدث في اجتماع اتحاد الكرة الأخيرة. ليس ذلك فقط، هناك أشياء أخرى بانتظار جماهير الأحمر.

FilGoal.com يقدم لكم أجندة يوم السبت داخل النادي الأهلي.

1) يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريباته اليوم استعدادا للسفر الى تنزانيا لخوض مباراة سيمبا في جولة الاياب لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويتدرب الفريق في العاشرة والنصف صباحا على ملعب التتش ، فيما تقلع طائرة الفريق في العاشرة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة لخوض المباراة بعد الفوز في الذهاب بخماسية على ملعب برج العرب.

2) يعقد مجلس إدارة النادي إجتماعا هاما في الرابعة عصر اليوم للرد على ما جرى في اجتماع إتحاد الكرة الأخير.